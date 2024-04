Stellantis ferma Mirafiori - mentre Tavares riceve 36,5 milioni

Stellantis , l’azienda automobilistica guidata da Carlos Tavares (in foto), ha annunciato ai delegati sindacali che l’attività produttiva della carrozzeria di Mirafiori sarà sospesa per tutto maggio. "Uno pensa di aver raschiato il fondo del barile e invece non c’è mai fine al peggio. Questa ... Continua a leggere>>

Così Berlusconi porterà le fabbriche di auto elettriche cinesi in Italia - Mentre il colosso asiatico Dongfeng Motor Group tratta con il governo italiano per avviare una catena di produzione nel nostr Paese, l'imprenditore investe nel 10 per cento delle quote di Df Italia ...

Senza incentivi le auto elettriche non vendono e mirafiori si ferma un mese - stellantis sospende la produzione a mirafiori per maggio; senza una diversificazione del parco, sembra difficile resistere alle necessità del mercato.

Paolo Berlusconi apre le porte a Dongfeng in Italia: sullo sfondo lo scontro Urso-stellantis - Mentre si dice che il colosso dell’auto cinese Dongfeng sia in trattativa con il governo italiano per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l’anno, Paolo Berlusconi la accompagna sul mercato italiano ...

