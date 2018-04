Un inno dedicato al grande Silvio Piola E presto anche una clip con Marcorè

'L'amore è libertà' : l' inno di Lovers dedicato a Marielle Franco : E' ricca di eventi e ospiti la 33esima edizione del Lovers Film Festival , in programma a Torino, dal 20 al 24 aprile, presso la Multisala Cinema Massimo. E' il più antico festival sui temi LGBTQI , ...

Roma - Monchi : 'Dedicato alle famiglie. Canto l' inno perché...' : Monchi , ds della Roma , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo europeo contro lo Shakhtar: 'Non era facile centrare l'obiettivo questa sera. Con sofferenza si raggiungono traguardi simili. Oggi dobbiamo essere contenti, parlare con la ...

Italiaonline - mondo digitale e inno vazione nell'open day dedicato ai professionisti della finanza : La internet company Italiaonline ha aperto le porte della sua sede di Assago per illustrare ai professionisti del mondo della finanza i suoi servizi, dalla pubblicità digitale al web design, dal cloud storage al web marketing. 5 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

HIT - Hub innovazione Trentino * Nasce Bio4Dreams : l'incubatore di startup innovative dedicato alle Scienze della Vita - : Tutto questo è valido in tutti i campi della scienza ed è sempre più richiesto da tutti i settori di business. Bio4Dreams è uno strumento operativo in grado non solo di favorire l'incontro tra ...