Udinese | Oddo non dirige l' allenamento In pole Stramaccioni | spunta Mandorlini

Panchina Udinese - via Oddo : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Le indiscrezioni riportate ieri da CalcioWeb sono state confermate, l’Udinese ha deciso di esonerare Oddo dopo l’undicesima sconfitta consecutiva. L’allenatore bianconero non sta dirigendo l’allenamento di questo pomeriggio, situazione che conferma la decisione del club friulano di cambiare guida tecnica. Fatale a Oddo la sconfitta interna contro il Crotone, un capitombolo che non è andato già alla famiglia ...

Udinese : tre nomi se salta Oddo : Non si ferma la picchiata dell'Udinese, che perde in casa col Crotone e inanella l'undicesima sconfitta consecutiva. Oddo è a rischio esonero: secondo la Gazzetta dello Sport , ieri un intermediario dei Pozzo ha telefonato a Stramaccioni . L'ex tecnico dello Sparta Praga è disposto ad accettare, ma solo se gli viene offerto un contratto per la prossima stagione. L'...

Udinese – Crotone 1-2 - Oddo lascia la panchina? Faraoni prodezza : La gara di Udine rappresentava per le due società un evento importante, infatti l'Udinese, se avesse vinto, avrebbe ricevuto la sua rinascita e il Crotone si troverebbe con un piede in Serie B, ma la storia non si racconta con i "se" e con i "ma" e la gara ha avuto tutt'altro esito. A vincerla è stato il Crotone, che riesce ad uscire dalla zona retrocessione e riaprire la sua corsa salvezza. Il primo gol è di Lasagna, un gol nei primi minuti ...

Udinese - il DG Collavino : 'Il futuro di Oddo? Meglio non decidere a caldo - ci prendiamo 24 ore' : A confermarlo è stato il direttore generale Franco Collavino, che dopo l'ennesima sconfitta della squadra bianconera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "Meglio non prendere decisioni a caldo, ...

Serie A - Udinese e Oddo contestati. Il club : «Niente decisioni a caldo» : UDINE - Momenti di tensione a Udine. L'11esima sconfitta di fila dell' Udinese targata Massimo Oddo ha fatto scattare la contestazione dei tifosi bianconeri. Alcuni hanno fatto irruzzione dentro lo ...

Dg Udinese : 'Futuro Oddo? 24 ore di riflessione' : ... riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore, preferendo non prendere nessuna decisione a caldo riservandoci 24 ore per comunicare le nostre decisioni - riporta Sky Sport - La ...

Udinese : Oddo verso l'esonero - al suo posto Stramaccioni : L'undicesimo ko consecutivo può costare a Massimo Oddo la panchina: stando a La Gazzetta dello Sport , i patron dell' Udinese valutano l'esonero e la possibilità di richiamare Andrea Stramaccioni , che ha già allenato i friulani nel 2014.

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - esonerato Oddo : ecco il sostituto : Panchina Udinese, esonerato Oddo: ecco il sostituto. Crisi totale per la squadra bianconera, undicesima sconfitta consecutiva e pesantissimo ko davanti al pubblico amico contro il Crotone. Scontro diretto all’ultimo colpo con il club calabrese, la squadra di Oddo subito in vantaggio con Lasagna, immediato il pareggio di Simy. Poi nel finale il gol dell’ex Di Faraoni che condanna l’Udinese ed il tecnico Oddo. Secondo ...

Serie A Udinese - Oddo : 'Serve coraggio. Conta solamente vincere' : UDINE - Dopo la decima sconfitta consecutiva la panchina di Massimo Oddo traballa: ' Domani dobbiamo scendere in campo e vincere la partita. Questo è quanto' . Alla Dacia Arena arriverà il Crotone , ...

Udinese - Oddo suona la carica : “andiamo in campo e vinciamo” : “Andiamo in campo e vinciamo la partita”. Esordisce così il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia segnando lo spirito della squadra in vista della delicata partita di domani con il Crotone, crocevia della stagione. “E’ uno scontro diretto, che segna il nostro futuro se dovessimo vincere, andremmo a 8 punti di vantaggio a 4 partite dalla fine. Dobbiamo sfruttare questa ...