Roma | Kolarov | ' Salah? Stagione da urlo Domani la partita dei sogni'

Roma - Kolarov : "Non siamo qui per caso. Champions? Proviamo a vincerla" : "Con il Barcellona abbiamo fatto una grande partita giocando insieme. Non eravamo solo concentrati su Messi, e anche domani dobbiamo giocare insieme. E solo giocando di squadra possiamo fare grandi ...

Champions League Roma - i convocati per il Liverpool : rientra Kolarov : Roma - La lista dei convocati per Liverpool-Roma è stata diramata da Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League . Dopo il turno di riposo ...

Serie A Roma - i convocati. Kolarov out - Perotti ok : Roma - Il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati in vista del prossimo impegno di campionato. Come anticipato in conferenza stampa dal tecnico, ...

Serie A Roma - i convocati. C'è Perotti - assente Kolarov : Roma - Il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati in vista del prossimo impegno di campionato. Come anticipato in conferenza stampa dal tecnico, ...

Roma - Di Francesco : 'Mancano 5 partite determinanti. Out Kolarov - torna Perotti' : 'Saranno cinque partite di campionato fondamentali, non bisogna sbagliare le prime. Bisogna metterci attenzione, il Sassuolo è lontana per definirla ultima spiaggia. La Lazio ha dimostrato di avere ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Fiorentina : Kolarov vs Biraghi. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Fiorentina: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Turnover per Di Francesco in vista della Champions League, squalificato Chiesa tra i viola(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Bologna-Roma - le pagelle : Kolarov il più continuo - Perotti tra luci e ombre : dal nostro inviato BOLOGNA Schick un'altra occasione persa, Dzeko un timbro che allunga la vita. Perotti, la ripresa è degna. ALISSON 6 Becca un gol pur allungandosi come un elastico. Il resto è ...

Roma - Kolarov e Schick : uno stupisce - l'altro delude : dal nostro inviato BOLOGNA C'è un vecchietto come Kolarov, che mangia l'erba e trova la spinta perenne e c'è un giovincello come Schick, che continua la corsa da solo, come fosse un corpo estraneo, ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

Crotone-Roma - le pagelle : Gonalons non convince - Kolarov anima e cuore : dal nostro inviato CROTONE Fazio rischia il patatrac, El Shaarawy risvegliato dal mare e dal vento, Nainggolan prestazione piccante, con gol. Alisson è una star. ALISSON 7 Salva su Trotta in uscita e ...

Roma-Champions - missione quarti : Kolarov e De Rossi sanno come si fa : ... ? In assoluto solo De Rossi e Kolarov , anche se poi i giocatori con un bagaglio di esperienza internazionale sono molti, scrive Andrea Pugliese su 'L a Gazzetta dello Sport '. Daniele De Rossi ai ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Roma : Mario Rui vs Kolarov. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Sarri non cambia nulla mentre Di Francesco ripropone Florenzi, De Rossi e Dzeko(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Roma-Milan - lite Gattuso-Kolarov Ti spacco il c**o. Poi l'abbraccio : La 26esima giornata di Serie A ha visto il Milan imporsi all'Olimpico di Roma contro i giallorossi per 2-0. Un vittoria importante per i rossoneri che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Una partita dominata ma non priva di momenti di tensione. Sopratutto tra l'allenatore Gattuso e il terzino avversario Aleksándar Kolárov.La lite e il fair playLo scontro tra i due è avvenuto durante il primo tempo: Calabria, terzino ...