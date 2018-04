Huawei Y7 Prime 2018 caratteristiche unboxing

Huawei P20 : le prime impressioni : Parigi – A un mese dalla presentazione di Samsung Galaxy S9, Huawei rilancia durante un evento a Parigi con la sua serie P20, composta da Huawei P20 Plus, dal classico P20 e dal P20 lite. A questi tre classici telefoni, Huawei aggiunge un modello Mate RS in collaborazione con Porche Design. “Sette anni fa nessuno conosceva il nostro brand. Lo scorso anno abbiamo venduto 153 milioni di smartphone”, ha detto il Ceo Richard Yu nell’introdurre ...

Potenziale svolta per Huawei P10 TIM e l’aggiornamento Oreo il 15 marzo : prime segnalazioni : Ci sono segnalazioni che vanno lette con grande attenzione oggi 15 marzo per il pubblico che in questi mesi ha deciso di acquistare un Huawei P10 TIM. Tutto ruota ancora una volta attorno al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a distanza di qualche giorno dal mio ultimo punto della situazione sull'argomento. In quel frangente, la compagnia telefonica mi aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che il rollout sarebbe ...