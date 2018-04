Hamsik | “Juve ancora davanti ma crediamo nel nostro sogno”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) ”Siamo molto felici per questa vittoria. Abbiamo preparato molto bene la partita, facendo ilgioco e alla fine è arrivata la vittoria. La Juve èdi un punto, noi vogliamo vincere le ultime quattro e credere in un passo falso, continuiamo a credere nelsogno”. Il capitano del Napoli Marekcommenta così il successo di ieri sera per 1-0 sulla Juventus che porta gli azzurri a un solo punto dai bianconeri a 4 giornate dalla fine del campionato. “I tifosi ci hanno dato forza e coraggio, vederli fuori alhotel e all’aeroporto è stato fantastico. A loro un grande grazie”,concludesul suo sito ufficiale. (AdnKronos) L'articolo: “Juvemanelsogno” CalcioWeb.