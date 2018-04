Salvini 'Mandato a Fico è una presa in giro'. Berlusconi 'M5s dilettanti non credibili' : ROMA - Tocca a Roberto Fico: il presidente della Camera è stato incaricato di un mandato esplorativo a al Quirinale per il colloquio con Mattarella. Con un 'perimetro' limitato all'ipotesi di un'...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd : «Partire dai temi e dal programma». Salvini : è una presa in giro : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Salvini : 'Mandato a Fico per Pd-M5s? E' una presa in giro' : "Il presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera per sondare un governo Pd-5Stelle ? Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque ...

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Presidente Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - mandato a Fico per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd : «Partire dai temi e dal programma». Salvini : è una presa in giro : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Governo - a Fico mandato esplorativo per verificare se c'è una maggioranza M5S-Pd : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un Governo al Paese». Duro Salvini: «Così è una presa in giro»

'Verificare l'ipotesi 5 Stelle-Pd' Mattarella dà il mandato a Fico I dem chiudono : siamo alternativi : Al termine di un breve colloquio cominciato come da protocollo alle ore 17 al Quirinale, il Capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S Segui su affaritaliani.it

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro | FotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5s : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".

Fico - mandato per intesa M5S-Pd. «Partire dai temi e dal programma». Orfini : siamo alternativi ai 5 stelle : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd. «Partire dai temi e dal programma». Orfini : siamo alternativi ai 5 stelle : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ Presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo.

Il Pd apre ai 5 stelle : "Ok ad un confronto sui programmi" - il mandato a Fico parte in discesa : "Sì al confronto sul programma coi 5 stelle". Il Partito Democratico apre alla possibilità di una verifica sui temi col M5s. A quanto apprende l'agenzia Dire lo farà ...