Casa Bianca | Trump non intende licenziare Mueller

Quirinale - con 765 dipendenti doppia la Casa Bianca. Funzionari del Colle prendono più dei consiglieri di Trump : Mark House si occupa di progetti straordinari. Con i suoi 187mila dollari di stipendio, circa 152mila euro, è un’eccezione appunto. Tutti gli altri 377 dipendenti e collaboratori di Trump percepiscono al massimo 179mila dollari, quanto il nuovo consigliere per la Sicurezza nazionale Jhon Bolton. La Presidenza della Repubblica italiana ne ha 765. Non decidono i destini di mezzo mondo, ma sono il doppio e costano il triplo dei loro omologhi ...

TRUMP-PUTIN - INVITO ALLA Casa BIANCA/ Dialogo tra Usa e Russia? Ancora tensioni sul fronte sanzioni : Trump invita Putin ALLA CASA BIANCA: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. Comey accusa, "tra di loro parlavano di prostitute"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Corteo studenti contro armi - da Casa Bianca a Congresso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

'Putin è pronto a incontrare Trump alla Casa Bianca' : Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a incontro il collega statunitense Donald Trump. La conferma arriva dal ministro degli Esteri russo che, attraverso un'intervista a Ria Novosti, conferma ...

Usa-Russia - prove di disgelo : Trump invita Putin alla Casa Bianca : Tra Russia e Stati Uniti potrebbe essere iniziato il disgelo. Dopo le tensioni dovute al caso Skripal e soprattutto alla crisi in Siria, culminata negli attacchi di sabato notte, il ministro degli ...

Barbara Bush - morta a 92 anni : moglie di George H.W. e madre di George W. - una vita alla Casa Bianca : moglie di presidente, madre di presidente: una vita alla Casa Bianca. È morta all’età di 92 anni Barbara Bush, ex first lady moglie di George H. W. Bush e madre di George W. Le condizioni della donna si erano aggravate negli ultimi giorni a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a Casa dove è morta circondata dalla sua famiglia. Il marito ex presidente, ha fatto sapere in una ...

Usa : Casa Bianca - Comey? Disonesto e non credibile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Macron : ‘Abbiamo convinto Usa a restare in Siria’. Casa Bianca lo smentisce. Uk : ‘Douma - negato accesso a ispettori Opac’ : Dalla Francia Emmanuel Macron spiega la preparazione dell’operazione in Siria, dove nella notte tra venerdì e sabato Parigi, Londra e Washington hanno risposto con un attacco missilistico al presunto uso di armi chimiche da parte del regime lo scorso 7 aprile a Douma. Ma dagli Usa il presidente francese, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un’intervista a Bfmtv, viene smentito. “La missione degli Stati Uniti non è ...

SIRIA - MACRON SMENTITO DA TRUMP/ Casa Bianca rilancia sui tempi : "militari Usa presto a casa" : SIRIA, dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, emergono le prime crepe nell'alleanza tra TRUMP e MACRON. Appello dei cristiani di Damasco Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:43:00 GMT)