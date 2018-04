Bulli contro prof | bocciati 3 dei 6 indagati a Lucca

LUCCA - Bulli IN AULA CONTRO IL PROFESSORE/ La decisione del consiglio d'istituto : tre bocciati e due sospesi : LUCCA, PROFESSORE vittima di BULLIsmo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Bullismo contro il prof di Lucca perquisite case di 6 studenti indagati : La Polizia di Lucca , su delega del capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano, ha eseguito, ieri, le perquisizioni disposte nei confronti di sei studenti di 15 anni dell'istituto ...

Bullismo - offese contro prof di Lucca : perquisiti i 6 indagati : Bullismo, offese contro prof di Lucca: perquisiti i 6 indagati Sequestrati indumenti, cellulari e il casco da moto utilizzato dagli studenti per colpire il docente vittima dell'aggressione . Nei prossimi giorni gli interrogatori. Intanto l'insegnante è stato ascoltato come persona informata sui fatti Parole ...

Bullismo : la Fedeli annuncia risposte forti per violenze contro i professori : 'Devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini' la richiesta della ministra dell'Istruzione dopo gli ultimi episodi a Lucca e Velletri, ripresi con il telefonino e poi condiviso sui ...

Bulli contro PROF A LUCCA/ Video - il Ministro dell’Istruzione : “L’insegnante va sempre rispettato” : LUCCA, PROFessore BULLIzzato dagli alunni all'Itc di Carrara: spuntano nuovi Video tra insulti, bestemmie e testate in stile Zidane-Materazzi. Tre studenti minorenni indagati(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Lucca - Bullismo contro docente : i possibili provvedimenti della dirigenza Video : Uno studente della prima sezione del biennio dell'Istituto Tecnico F. Carrara di Lucca si trovava davanti alla scrivania dell'insegnante quando stava ricevendo un voto negativo. Ma l'allievo non l'ha presa affatto bene e ha reagito con un'aggressivita' inconcepibile. Il ragazzo non ha dimostrato alcun rispetto nei confronti del professore e tantomeno della disciplina scolastica. Non mi faccia inc****re ha urlato il ragazzo al docente che non ...