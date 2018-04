Brescia | prima possibilità di «blindare» la salvezza

Calcio femminile : il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date - prima squadra in Europa ad avere questo partner : In lizza per lo Scudetto del campionato di Calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri. Si tratta di C-Date (www.C-Date.it), il più noto degli spazi virtuali di ...

Basket - Serie A - corsa al primato : Brescia non molla Milano e Venezia : Tre vittorie negli ultimi otto giorni tengono Brescia in scia alla capolista Milano e ai campioni d'Italia di Venezia. Brescia torna nei playoff a distanza di oltre vent'anni dall'ultima apparizione. ...

Brescia - uccide due imprenditori prima di spararsi : "Mi avete rovinato" : Cosimo Balsamo, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato a due imprenditori che, secondo lui, l'avrebbero rovinato.

Cosimo Balsamo - chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia. Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, rotazione dopo rotazione, per non perdersi davvero nulla. ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia. Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Brixia Brescia favorita per la prima tappa : le giovani 2003 per la vittoria. Meneghini e Mori le rivali : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica sta per ripartire. Sabato 3 marzo si disputerà la prima tappa ad Arezzo con il nuovo format: 24 squadre iscritte, una lunga maratona per la Polvere di Magnesio dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio in modo da poter ristrutturare il campionato in vista della prossima stagione. Si incomincerà con le formazioni sulla carta meno quotate e si proseguirà poi con i team che lotteranno per la ...

