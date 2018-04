: #19aprile: si ritira Raúl #Castro. A #Cuba dopo 60 anni volge al termine un’era. Dalla morte di Fidel alla distensi… - ispionline : #19aprile: si ritira Raúl #Castro. A #Cuba dopo 60 anni volge al termine un’era. Dalla morte di Fidel alla distensi… - stefano_romani : RT @VitoGulli: Tg1: a cuba ancora crisi...en passant... fra le varie ragioni... l'embargo Usa. ???? unica vera ragione della crisi, a cuba, c… - vaniacavi : RT @VitoGulli: Tg1: a cuba ancora crisi...en passant... fra le varie ragioni... l'embargo Usa. ???? unica vera ragione della crisi, a cuba, c… -

Gli Usa denunciano come "non democratica" la transizione avvenuta ae invitano il nuovo presidente Dìaz-Canel aalla "", non avendo permesso al popolo "di avere una scelta attraverso elezioni libere, giuste e disputate", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato. "Il nuovo presidente dovrebbe intraprendere passi concreti per migliorare le vite del popolono, per rispettare i diritti umani e per permettere maggiori libertà politiche ed economiche", ha aggiunto.(Di venerdì 20 aprile 2018)