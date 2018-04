Università | per lo Stato migliaia di ricercatori restano invisibili Diamogli voce

CCNL - UIL RUA : “Soddisfazione per la conclusione del percorso per la ricerca di Università e AFAM” : “Finalmente siamo arrivati al termine di un lungo percorso che ha portato alla firma del Contratto Collettivo Nazionale”. Lo dichiara la Segretaria Generale della UIL RUA Sonia Ostrica, che ha sottoscritto in veste federativa come UIL SCUOLA RUA il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e ricerca di cui fanno parte gli Enti di ricerca, le Università e l’AFAM. “Quello conclusosi oggi è stato un percorso faticoso, difficile e ...

Università Sant’Anna di Pisa : progetto ‘Memo’ per aiutare studenti in difficoltà : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T13:08:19+00:00 ROMA – “Dobbiamo garantire al nostro Paese un maggior numero di iscritti”. Pierdomenico Perata, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa spiega cosi’ in una intervista all’agenzia di stampa Dire il progetto ‘Memo’ realizzato per favorire il merito e la mobilita’ sociale, rivolto a studenti che dimostrano capacita’ ma che […]

Università - a giugno nuovo sciopero docenti : a rischio esami estivi. Protestano gli studenti : La commissione di Garanzia ha dato il via alla libera alla nuova agitazione dei docenti, che però dovranno garantire almeno cinque appelli all'anno. Non ci sta...

"Amici Cucciolotti" collabora con l'Università di Siena per salvare gli animali marini del Mar Mediterraneo : ...Fossi - è la riduzione dei rifiuti marini attraverso l'attuazione di buone pratiche di gestione dei rifiuti e riciclo della plastica per la produzione di nuovi oggetti in un'ottica di economia ...

L'Università di Pechino sbarca a Milano : l'accordo tra Politecnico e ateneo Tsinghua per fare innovazione : L'obiettivo è creare nei 23 mila metri quadrati di Bovisa Tech il più grande hub europeo per la ricerca

l'Open Day : grande successo dell'evento dell'Università di Parma per le future matricole. E domani si ricomincia : Il numeroso pubblico che ha seguito nel corso delle tre giornate le presentazioni dei 46 corsi di studio in diretta streaming ha confermato l'interesse anche a distanza per l'evento : oltre 2.650 ...

Parma - comunità accademica ricorda Borghi 'Una vita spesa per l Università' : 'Ricordo la sua grande passione verso gli studenti e verso l'accademia. Loris Borghi è stato un uomo che ha speso tutta la vita nell'università e per l'università. L'epilogo della sua vicenda umana ci ...

Università di Perugia sempre più inclusiva. Rettore Moriconi : 'Impegno costante in favore dei nostri 288 studenti con disabilità' : L'incontro di oggi, trasmesso in streaming anche in un aula del Dipartimento di Giurisprudenza a Perugia e in un'aula del Polo didattico scientifico di Terni, con traduzione anche nella lingua dei ...

A Gaeta il festival dell'Università Luiss per giovani millennials : Gaeta, , askanews, - L'università e la formazione come risposta all'entusiasmo dei giovani che domani saranno classe dirigente "o anche solo cittadini": è questo il festival dei giovani di Gaeta ...

Foggia - irregolarità nei fondi gestiti dall’Università : il rettore si difende. Ma per le carte autorizzò lui le spese : Dopo la bufera che ha coinvolto i vertici dell’Università di Foggia, finiti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, il rettore dell’Ateneo Maurizio Ricci si difende e accusa la Guardia di Finanza, che ieri ha eseguito delle perquisizioni nel Dipartimento di Scienze agrarie, di aver operato “con modalità discutibili”. ...

Truffa per i fondi all'Università di Foggia. 21 gli indagati - compreso il rettore. Fermate le sedute di laurea : Blitz della guardia di finanza al dipartimento di scienze agrarie. Sequestrati documenti e computer, interrotte le sedute di laurea. L'indagine è nata per varie anomalie nell'utilizzo dei soldi del ...

