Stato-Mafia | condannati Mori e Dell’Utri | assolto Mancino

'Assurdo e ridicolo accostarmi alla trattativa Stato-mafia' - Berlusconi - : Roma, 20 apr. , askanews, 'E' assurdo e ridicolo accostare il mio nome alla trattativa Stato-mafia'. Lo ha detto Silvio Berlusconi commentando la sentenza di oggi. Il leader azzuro attacca anche il pm ...

Berlusconi : "Ridicolo accostare mio nome alla trattativa Stato-mafia" : La sentenza sulla trattativa Stato-mafia rintuzza l'odio degli antiCav. A partire dal pm Nino Di Matteo, secondo cui le condanne per Marcello dell'Utri, i boss mafiosi e i generali dei Ros sanciscono di fatto anche i rapporti con Berlusconi. E il Movimento 5 Stelle non perde l'occasione per insultare il leader di Forza Italia e tirare per la giacchetta Matteo Salvini. "Assurdo e ridicolo accostare il mio nome alla vicenda della trattativa ...

Sentenza trattativa Stato-mafia - Fraccaro - M5S - sul governo : «Pietra tombale per Berlusconi». Il leader di FI : «Assurdo e ridicolo» : Il capo d'imputazione si presta ad ambiguità enormi, che apre ad enorme discrezionalità politica. Colpisce lo straordinario tempismo della Corte che dopo cinque giorni di camera di consiglio decide ...

L'esplorazione Casellati fallisce e la sentenza Stato-Mafia toglie Berlusconi dalle trattative : E adesso un paio di giorni di "riflessione", per valutare la prossima mossa in questa crisi che pare infinita. Perché L'esplorazione è franata nell'ambito di una sceneggiata fatta di doppie parole e di doppi forni. E non certo per responsabilità della presidente del Senato, che Mattarella ha ringraziato per la correttezza con cui ha svolto il difficile compito. In parecchi, tra i frequentatori del Colle, hanno notato, come ...

Trattativa Stato-mafia : condannati Mori - Dell’Utri e Ciancimino. Assolto Mancino Di Maio : morta la Seconda Repubblica : Dopo la morte del capomafia Totò Riina, erano 9 gli imputati: condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, i boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà. Prescritte le accuse per il pentito Brusca, Assolto l'ex ministro dc Nicola Mancino (falsa testimonianza). Il pm: sentenza dedicata a Borsellino. Le reazioni dei politici, Di Maio: «Oggi muore la Seconda Repubblica»

TRATTATIVA Stato-MAFIA - SENTENZA : CONDANNATI DELL'UTRI E BAGARELLA/ Fico "Giornata dal valore civile e morale" : SENTENZA sul processo TRATTATIVA STATO-MAFIA: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la SENTENZA: 28 anni a BAGARELLA, 12 anni a Ciancimino, Mori, DELL'UTRI(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Stato-mafia - Fico : giornata valore civile : 20.00 "La giornata di oggi ha un valore civile e morale straordinario. Perché quando lo Stato riapre le proprie ferite per provare a stabilire la verità,quando giunge a condannare se stesso, allora riacquista la forza, la dignità e la fiducia dei cittadini".Così su Facebook il presidente della Camera Fico riferendosi alla sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia. "Fare luce sulle pagine buie della nostra storia -scrive ancora Fico-, ...

'Colpevoli' - le condanne per la trattativa Stato-Mafia - : Palermo, 20 apr. , askanews, Colpevoli. A conclusione di un processo durato 5 anni, la Corte d'Assise di Palermo, chiamata a decidere sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, ha condannato a pene ...

Trattativa - Pif : “Stato italiano ha sempre trattato con la Mafia. Così fece Andreotti con Bontate…” : “Lo stato italiano ha sempre trattato con la Mafia, la sentenza Andreotti è una dimostrazione e dalla Seconda Guerra mondiale che lo stato italiano tratta con la Mafia.Questa di oggi è solo l’ultima delle sentenze.” Così si pronuncia il regista a pochi minuti dalla emissione della sentenza per il processo sulla Trattativa Stato-Mafia, durante la presentazione del libro di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, “La verità ...

Trattativa Stato-Mafia - Borsellino : 'Sono felicissimo - il traguardo della mia vita' : 'Sono felicissimo, questo e' il traguardo della mia vita. Ma manca ancora la politica'. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso nel luglio del 1992, commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la sentenza di primo grado del processo sulla Trattativa ...

Secondo i giudici di Palermo la trattativa Stato-mafia c'è stata : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo viene fuori dalla dura sentenza emessa dalla Corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto e pronunciata oggi pomeriggio poco dopo le 16, nell'aula bunker del Pagliarelli, dopo una camera di consiglio iniziata alle 10.30 di lunedì scorso e durata poco più di quattro giorni. ...

Trattativa Stato-mafia - ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse : “[…] ai vertici di Cosa nostra era arrivata come una Trattativa avviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto ...