È morto il dj svedese Avicii

morto Avicii - famoso dj svedese : aveva 28 anni. Divenne celebre col singolo «Wake me up» : Morto a 28 anni il produttore e dj svedese Avicii . È stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana...

