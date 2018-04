Questioni di donne

liberoquotidiano

: RT @FabriziaGiulian: Dedicato a chi pensa che sia per questioni di ‘merito’, e non di una politica che non si aggiorna, che le donne restan… - snoqgenova : RT @FabriziaGiulian: Dedicato a chi pensa che sia per questioni di ‘merito’, e non di una politica che non si aggiorna, che le donne restan… - g_ditanna : RT @FabriziaGiulian: Dedicato a chi pensa che sia per questioni di ‘merito’, e non di una politica che non si aggiorna, che le donne restan… - Snoq_Libere : RT @FabriziaGiulian: Dedicato a chi pensa che sia per questioni di ‘merito’, e non di una politica che non si aggiorna, che le donne restan… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Per la cronaca: in tribunale ha avuto il sostegno anche del sindaco Raggi, mentre invece i grillini prima non erano mai stati molto teneri con lei. Forse perché la consideravano troppo vicina al Pd, ...