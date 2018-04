" Prof . ti sciolgo nell'acido. Te mando all'ospedale". Episodio di bullismo contro una docente di Velletriì : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido, te mando all'ospedale professore". Un nuovo Episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, dove uno studente ha rivolto alla propria insegnante esplicite minacce il tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Il caso è avvenuto un anno fa ma ora, dopo che il video ...

“Prof ti sciolgo nell’acido” - minacce in Istituto di Velletri. Video diventa virale un anno dopo - parte informativa carabinieri : dopo il caso della scuola di Lucca, dove alcuni Video condivisi in rete dagli studenti mostrano atti di prepotenza contro i docenti (guarda Video), in rete è diventato virale un Video che risale a un anno fa. “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professore'”. L’episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa, questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, ...