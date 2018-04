M5s | l' incontro con la Presidente del Senato inizia con un' ora di ritardo

Salvini ottimista 'Segnali di novità via i veti - con M5s si parli di programmi'. Attesa per l incontro tra Di Maio e Casellati : E ancora il leader della Lega: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. Silvio Berlusconi questa volta è ...

Casellati apre consultazioni con M5s - incontro alle 16 - 30 : Roma, 18 apr. , askanews, Inizieranno alle 16.30 a palazzo Giustiniani le consultazioni della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi ha ricevuto il mandato esplorativo per ...

M5s-Lega - al Vinitaly l’incontro c’è stato. Gnocchi mostra il video : “Ecco Di Maio e Salvini all’uscita” : “Secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly”. Il giudizio è quello espresso da Gene Gnocchi nella sua copertina a DiMartedì su La7. “E infatti”, continua, “ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero D’Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno. E poi guarda ...

SALVINI E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5s : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Pd : Marcucci - strafottenza capigruppo M5s a incontro con noi : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Sono sconcertato dalle vicende parlamentari recenti. Non tanto per l’accordo spartitorio sulle cariche di Senato e Camera. Ma dal fatto che M5S e Lega hanno impedito alla minoranze il diritto di controllo. All’unico incontro tra Pd e M5S abbiamo registrato la strafottenza dei loro capigruppo”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Pd: Marcucci, strafottenza ...

Salvini “Di Maio? Dialogo o voto”/ Il leader M5s : "A queste condizioni - nessun incontro..." : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Lega-M5s - fase di stallo. Incontro dopo le prime consultazioni? : In vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, proseguono i contatti fra i Cinquestelle e la Lega. L'Incontro fra Di Maio e Salvini probabilmente slitterà dopo il primo ...

Lega - schiaffo ai 5Stelle sul reddito di cittadinanza. Incontro M5s-capigruppo. Con Fi resta il nodo di Berlusconi : Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il paese'. Certo, nei rapporti tra Forza Italia e Cinquestelle resta un ostacolo il futuro ...

Senato : Bernini - utile incontro con M5s : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "E' stato un incontro molto utile: abbiamo ascoltato le loro proposte e abbiamo presentato le nostre. Andremo avanti con un confronto parlamentare continuativo al livello dei ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Governo : in corso incontro M5s-Lega : Roma, 29 mar. , AdnKronos, E' in corso a Montecitorio l'incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, ...