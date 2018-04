Festa nella fortezza-Israele | forte dell' alleato Trump | ma con lo spettro Iran

Open Day : folla di visitatori nella seconda giornata della maniFestazione aperta anche oggi dalle 9 alle 17 : ...30-11:55 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI 12-12:25 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE AULA FILOSOFI , piano terra, 9:30-10:25 ECONOMIA E MANAGEMENT , 5 ...

Scontri nella Striscia di Gaza - tra i maniFestanti oltre 700 feriti : Migliaia i palestinesi radunatisi al confine nel terzo venerdì di protesta consecutivo: alcuni hanno incendiato le bandiere israeliane

Champions - impresa Roma. Notte di Festa nella Capitale - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [VIDEO] : Delirio a Roma dopo la vittoria per 3-0 contro il Barcellona che ha regalato la semifinale ai giallorossi. Il presidente Pallotta, giunto in Italia dagli Usa per la partita, si è tuffato nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi in festa. L'articolo Champions, impresa Roma. Notte di festa nella Capitale, Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Festa della Polizia - premiati a Roma 166 anni di impegno nella lotta al crimine : Quasi 9 milioni di chiamate al 113. Un migliaio di arresti per mafia, 600 per omicidio consumato o tentato. I numeri del Corpo dalle operazioni antidroga al...

No Tav - raccontò irruzione di maniFestanti nella sede di una società : giornalista condannato per violazione di domicilio : Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – ...

Brasile - Lula non si consegna alla polizia : è chiuso nella sede di un sindacato. Folla di maniFestanti gli fa da scudo : L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ignorato il termine fissato per consegnarsi alla polizia e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni di carcere per corruzione. Lula si sarebbe dovuto consegnare entro le 17 brasilane (le 22 italiane) ma è rimasto nella sede del sindacato dei lavoratori del metallo nella sua città natale, Sao Bernardo do Campo, circondato da una Folla di sostenitori scesi in strada. Gli avvocati ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Festa russa con Tsvetkov nella mass start di Tyumen! Settimo Hofer - Fourcade lontano : Nell’ultima gara dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, si è interrotta la striscia di podi di Martin Fourcade nel massimo circuito. nella mass start di Tyumen, successo davanti al pubblico di casa per il russo Maxim Tsvetkov, che ha conquistato il primo successo della carriera nel massimo circuito Ibu. La gara è stata caratterizzata sin da subito dagli errori di Martin Fourcade (due al primo poligono) e ...

Roma : Studentessa manganellata durante maniFestazione : Le forze dell’ordine hanno bloccato i manifestanti che stavano dirigendosi verso l’Ambasciata Roma – Grave la denuncia di una Studentessa. Il suo racconto è comparso sulla... L'articolo Roma: Studentessa manganellata durante manifestazione proviene da Roma Daily News.

Torino - fermi e perquisizioni per gli scontri nella maniFestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Festa del papà 2018 : evoluzione della figura paterna nella storia : In occasione della Festa del papà è sempre bello ripercorrere, a grandi linee, l’evoluzione della figura paterna nella storia dato che, proprio essa, assume, in tutti i secoli, una precisa connotazione storica, etica, sociale e familiare, dato che la “condotta del buon padre di famiglia” è spesso citata nei manuali dei processi civili e penali e in ambito amministrativo e che, sotto un aspetto religioso, nel quarto comandamento si dice: “Onora ...

Inter - Festa per i 110 anni : ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” : I nerazzurri celebrano il compleanno numero 110 con una serata ricca di ospiti e di giocatori che hanno fatto la storia del club. primi ingressi nella "Hall of fame". L'articolo Inter, festa per i 110 anni: ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : maniFestazioni elettorali nella ‘Green Zone’ : Roma: nella ‘Green Zone’ consentite solo manifestazioni elettorali Roma – Sono consentite dalle 19 di oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 23 di domenica 4 marzo soltanto... L'articolo Roma: manifestazioni elettorali nella ‘Green Zone’ su Roma Daily News.