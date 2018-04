Consigliere comunale preso a pugni e ferito a coltellate

Tiziana Vuotto si dimette da Consigliere comunale : La convocazione del Consiglio comunale di ieri, a pochi giorni delle elezioni, 'atto di una scorrettezza istituzionale mai accaduta a Fogliano Redipuglia, che limita la presenza di alcuni candidati ...

Reggio Emilia - Consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scusa e scrive : “Scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...

Silvio Berlusconi - il Consigliere comunale M5s Rajinder Singh augura la morte del Cav : Rischia di costare carissimo al consigliere comunale del M5s, Rajinder Singh , un post su Facebook nel quale augura la morte di Silvio Berlusconi . Il grillino, amministratore nel comune di Campagnola ...

I candidati alla carica di Consigliere comunale per il M5s : Paola Ianni , nata e cresciuta a Massa, laureata in Economia Aziendale con specialistica in Management e Controllo. Daniela Bennati , 48 anni, esperta in metodologie autobiografiche. Paolo Eletto, 55 ...

Colpi di pistola contro la casa di un Consigliere comunale : paura in Puglia : Sull'accaduto indaga la polizia: gli investigatori non escludono che l'episodio sia legato all'attività politica dell'uomo eletto in consiglio comunale con la lista civica 'Popolari per l'Italià. ...

Wrestler italiano eletto Consigliere comunale tra le fila del Movimento 5 Stelle Video : Tra le fila del #Movimento 5 Stelle non si può dire che non ci rientri di tutto, sicuramente tutte persone incensurate ma alcune di loro hanno delle professioni davvero originali. Le ultime elezioni politiche hanno visto candidarsi nel Movimento di Beppe Grillo personaggi particolari, come ad esempio Costantino Impagliatelli che di professione è uno spogliarellista ma ha vinto le parlamentarie ed è stato inserito tra i candidati nazionali. Le ...

Pulsano. Tomai Pitinca e Salamida - Consigliere comunali PD - commentano lo scioglimento del Consiglio Comunale che decreta la caduta della ... : In un momento così particolare della vita politica di Pulsano- proseguono Tomai Pitinca e Salamida-, dopo il fallimento della Destra e di fronte all'avanzata dei populismi, lanciamo un appello forte ...

IL Consigliere comunale MARCO NILO A MELUCCI : «SUBITO LA CONFERENZA SINDACI PER I PRONTO SOCCORSO» : Su tematiche come queste l'appartenenza politica conta poco o nulla, conta il bene della città e dei suoi cittadini». NILO aggiunge: «Seppure da CONSIGLIERE di opposizione appartenente alla area di ...

Indicazioni di voto davanti al seggio - denunciato il Consigliere comunale Nonno : Irregolarità al voto, il consigliere comunale Marco Nonno denunciati da alcuni cittadini di Pianura. Rappresentante di lista di Fratelli d'Italia, Nonno è stato sorpreso con alcuni elettori all'...

Inchiesta Fanpage - Oliviero si autosospende da Consigliere comunale : Si sospende dalla carica di consigliere comunale a Ercolano Mario Oliviero, detto Rory, coinvolto in un'Inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli su presunte tangenti per gli appalti dello ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. COLPO DI SCENA - SI DIMETTE IL Consigliere comunale ANTONIO RUSSO : 'MANCANO I PRESUPPOSTI MORALI E POLITICI'/ECCO COSA E' SUCCESSO : L'amministrazione Capacci perde un altro pezzo. ANTONIO RUSSO, CONSIGLIERE COMUNALE ex M5s, oggi Gruppo Misto, nell'ultimo periodo più volte a sostegno del primo cittadino, lunedì rassegnerà le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. COLPO DI SCENA - SI DIMETTE IL Consigliere comunale ANTONIO RUSSO : '... : Valori ed Ideali che, a quasi 60 anni mi hanno condotto ad aderire al M5S : uno strumento concreto ed un contenitore aperto e vitale dove poter concorrere alla realizzazione di un mondo nuovo, più ...

Listopoli - il Consigliere comunale Madonna patteggia sei mesi : Il consigliere comunale del Pd Salvatore Madonna ha patteggiato la pena a sei mesi, nel corso del cosiddetto processo Listopoli. Aula 412, accusa di Brogli elettorali, è stato il Gip Sabella ad aver ...