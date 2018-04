huffingtonpost

: Caro Virzì, non sono d’accordo - FrustalupiMario : Caro Virzì, non sono d’accordo - dammidamangiare : RT @HuffPostItalia: Caro Virzì, non sono d’accordo - HuffPostItalia : Caro Virzì, non sono d’accordo -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ogni volta che il centrosinistra va in sofferenza, il mondo della cultura e dell'arte si fa avanti e offre il suo contributo per comprendere gli errori, individuare le responsabilità, suggerire ricette indispensabili per una rinascita. Dopo Nanni Moretti, Ivano Fossati e Francesco De Gregori, in questi giorni è arrivato il turno di Paolo Virzì.Le riflessioni fatte dal regista livornese davanti agli iscritti del circolo Pd Garbatellapacate nei toni e, per alcuni aspetti, interessanti. Tuttavia, trovo inaccettabile l'accusa di Virzì secondo cui il Pd non ha avrebbe fatto nulla per Roma. Che il regista de "La pazza gioia" dica cose del genere, fa quasi rabbia.Perché? La situazione che si è trovato di fronte chi ha raccolto l'eredità della giunta Alemanno era molto difficile. L'amministrazione di destra verrà ricordata, oltre ...