Tagli ai vitalizi | Forza Italia rivendica l’iniziativa Mulè | “Lotta agli sprechi ci

'Tagli ai vitalizi degli onorevoli poi agli stipendi dei dipendenti' : Quando c'e la volonta politica si lavora in maniera celere ed efficiente, l'eliminazione dei privilegi non puo attendere oltre ed e nostro dovere dare immediate risposte al Paese'. Come pensa di ...

Vitalizi - Boeri : “Tagliarli non è simbolico - ci sarebbero stati risparmi di 150 milioni” : I Vitalizi non sono una battaglia “solo simbolica“, anzi si parla di “risparmi importanti, nell’ordine dei 150 milioni l’anno“. Ed è “scandaloso” che la Camera della vecchia legislatura “non ci abbia fornito i dati sui contributi versati dai singoli parlamentari”. È lo sfogo di Tito Boeri, presidente dell’Inps, ospite di Lucia Annunziata a In mezz’ora in più su Rai 3. Per ...

Vitalizi... e barba : Fico ci dà un Taglio (ma non va dal barbiere della casta) : Il neo presidente della Camera Roberto Fico si è speso in prima persona sul tema dei vitalizi, la rendita concessa ai politici al termine del mandato parlamentare e che si protrae a vita: il Movimento 5 stelle ha

Vitalizi - Di Maio : “Avviata procedura per il Taglio. È antipasto di quello che faremo” : “Il nostro obiettivo numero uno è ristabilire un po’ di equità sociale. Oggi a distanza di circa 10 giorni dalla loro elezione, Fraccaro e Fico hanno dato il via alla procedura del taglio dei Vitalizi. Insieme a tutto l’ufficio di presidenza della Camera hanno iniziato la rivoluzione gentile che vi avevamo promesso. È solo l’antipasto di quello che saremo capaci di fare una volta al governo”. Lo ha detto durante un ...

Fraccaro : «Vitalizi - 76 milioni di Tagli : poi tocca ai dipendenti» : Onorevole Fraccaro lei è il questore anziano, il più votato, della Camera dei Deputati. In questa veste si occuperà in prima persona del bilancio e dunque dei vitalizi. Che...

Gli ex parlamentari chiedono un incontro ai presidenti delle Camere per parlare dei Tagli ai vitalizi : L'Associazione degli ex parlamentari ha scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, chiedendo di essere ricevuti e di poter incontrare l'intero ufficio di Presidenza dei due rami del Parlamento, a proposito del taglio dei vitalizi. Lo ha riferito parlando con un cronista a Montecitorio il presidente dell'Associazione Antonello Falomi."Nella lettera - ha spiegato Falomi - abbiamo anche allegato una ...

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il Taglio dei vitalizi del M5s è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Ecco perché i grillini si schianteranno sul Taglio dei vitalizi agli ex onorevoli : Ma chi verrebbe colpito dal taglio? Tanti protagonisti della politica degli ultimi 30 anni. Da Ciriaco De Mita a Gianfranco Fini, da Massimo D'Alema a Fausto Bertinotti e Irene Pivetti. FA

Vitalizi - Tagli alle tasse e bonus Campagna elettorale infinita : La Campagna elettorale è finita da un pezzo, ma non ce ne siamo accorti. Perché quella post-voto le somiglia molto. I due protagonisti del momento, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i vincitori delle elezioni che dovrebbero costruire un governo, sentono scricchiolare l'accordo e arringano la folla, cercano consenso. Più che alle consultazioni che inizieranno mercoledì i candidati premier di Lega e M5s sembrano pensare a una prossima chiamata alle ...

Un mese per il governo Vitalizi - il piano Tagli : non più di 70 milioni : La parola d?ordine ufficiale è ?eliminazione?. Ma in realtà in fatto di Vitalizi le proposte concrete dei 5Stelle portano ad un taglio di una settantina di milioni...

Deputati a "dieta" subito. Fraccaro : "Taglio a spese e vitalizi - rinuncio a oltre 3 mila euro al mese di indennità di funzione" : Riccardo Fraccaro promette che la dieta comincerà subito. In un'intervista al Sole 24 Ore l'esponente M5S, nuovo questore anziano della Camera, assicura che le spese dei Deputati caleranno ancora."Già dalla scorsa legislatura il M5S ha lavorato per ridurre le spese della Camera che ora, grazie soprattutto al nostro impegno, costa 270 milioni l'anno in meno. Il taglio degli affitti d'oro, dei rimborsi di viaggio o dell'assicurazione ...