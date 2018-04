Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018 Ballando 20 8% anteprima 18 1% | Amici 20 8%

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018 : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti tv sabato 7 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.5-23.1%) - Amici 20.8% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.1%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al vide ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018 : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude con il 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.46 alle 21.52, e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21.56 alle 0.44. Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.21 alle 0.50 ...

Ascolti tv sabato 31 marzo 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 C'è Posta per te ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film d'animazione Rio 2 - ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude al 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018 : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle alle ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli Ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

Ascolti tv - 'C'è posta per te' vince la prima serata di sabato 24 marzo : 'C'è posta per te' vince ancora la serata del sabato: il people show di Maria De Filippi su Canale 5 supera la concorrenza con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori. Il terzo ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 18.9% (anteprima 18%) : Patrick Dempsey e Maria De Filippi I dati auditel del 24 Marzo 2018 saranno rilasciati a partire dalle 11. Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.384.000 ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018 : Patrick Dempsey e Maria De Filippi Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % ...

Ascolti tv - Queen Mary batte Milly nella sfida del sabato : Queen Mary batte Milly nella sfida del sabato sera. Secondo appuntamento ieri su Rai1 con 'Ballando con le stelle', la trasmissione condotta da Milly Carlucci. La prima parte del programma, 'Ballando..