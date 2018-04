Torino Grande sollievo per la liberazione di Mauro Donato

Mondonico : omaggio allo stadio Grande Torino : La curva Maratona, in sciopero per i deludenti risultati della squadra, ha comunque tributato al 'Mondo' un lungo coro , quell''Emiliano alzaci la sedia' ricordo del famoso gesto del tecnico nella ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

Juve - Padoin : 'Scudetto al 70%. L'emozione più grande a Torino...' : Simone Padoin, ex talismano della Juve ora al Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport : 'L'emozione è speciale, anche sabato sarà così ma il colore cambia poco per i miei compagni: dobbiamo fare punti. Il ricordo che non dimentico del quinquennio a Torino è la gioia provata nel ...

Marocco-Serbia - un po' di Juventus-Real Madrid al Grande Torino : Torino - Un assaggio di Mondiali che ha anche il sapore del derby e dello scontro tra le prime del campionato di serie A. E' l'amichevole internazionale fra Marocco e Serbia in programma domani sera ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino grande. Astori? Diamo tutto per lui» : FIRENZE - "I ragazzi si stanno allenando bene, anzi dopo la morte di Davide stanno dando ancora di più. Se prima eravamo un buon gruppo era merito di Astori perché ne era il capitano, e se ora siamo ...

Grillo cambia idea sulle Olimpiadi : 'Torino 2026 una grande occasione per la città' : Ovvio come la nuova candidatura del capoluogo piemontese, abbia scatenato polemiche nel mondo politico. Sono stati in molti a far notare come, tale posizione, sia totalmente opposta a quella assunta ...

Grillo : “Le Olimpiadi invernali 2026 sono una grande occasione per Torino” : Per il fondatore del Movimento le Olimpiadi 2026 sarebbero "una grande occasione da cogliere in maniera positiva, con entusiasmo per Torino. Ma nel Pd arrivano i primi mal di pancia, si parla di improvvisa "giravolta" da parte dei pentastellati: "Perché a Roma le Olimpiadi sarebbero state uno spreco di denaro pubblico mentre a Torino sarebbero un'opportunità da non perdere?".Continua a leggere

