Governo | Di Maio lancia programma di governo | “Da sottoscrivere o con Lega o con Pd Ma

Di Maio lancia il contratto per il Governo «Sì a Lega e Pd - Forza Italia resti fuori» : Il leader dei Cinquestelle sta per manifestare pubblicamente, subito a «Di Martedì», la posizione del Movimento: governo guidato da lui e senza alcuna collaborazione con Berlusconi

Governo - via alle consultazioni : gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale : Ancora un giorno e poi si capirà se i due 'vincitori' del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un Governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora ...

Governo : Sgarbi - Di Maio è già fritto : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – “Di Maio continua a dire ‘O io o nessuno’, ma alla fine cadrà proprio su questo e farà saltare tutto. Uno che dice così, è già fritto…”. Così, Vittorio Sgarbi all’Adnkronos parlando del leader del M5S Luigi Di Maio in vista delle consultazioni al Quirinale. “E’ arrivato secondo”, dice. E su un eventuale accordo M5S-Lega dice: “Intanto la Lega avrà ...

'L'M5s vuole andare al Governo con Di Maio premier' - Toninelli : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

Governo - Toninelli : “Vogliamo Di Maio premier per rispettare il voto popolare del 4 marzo” : “Vogliamo andare al Governo del paese con Luigi Di Maio premier e un programma da attuare che preveda tagli ai costi della politica e misure su lavoro e fisco. Domani si elegge la presidenza della commissione speciale che dovrà occuparsi del Def e io credo che quel presidente debba essere del M5s per iniziare a ragionare di politica economica seria”. Così Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato L'articolo Governo, Toninelli: ...

Tajani a Di Maio : “Senza Berlusconi non si fa il Governo” : Il Presidente del Parlamento europea ridimensiona i 5 Stelle precisando che non sono loro i vincitori delle elezioni politiche. Antonio

Governo - consultazioni al via tra i veti La Lega : «No a Di Maio premier» : Al via domani il primo giro al Quirinale: il Movimento insiste per guidare l'esecutivo. Ma il centrodestra spinge per Salvini

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il Governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Di Maio : 'La sfida è formare un Governo che rispetti la volontà del popolo' : ... per motivi indipendenti dalla sua volontà, non lavora e lo aiutino anche a rientrare nel mondo produttivo. Ho pensato all'ambiente e a quanto è importante proteggerlo e tutelarlo. Ho pensato alle ...

Di Maio non molla : "Cinque Stelle al Governo - niente ci fermerà" : Luigi Di Maio non ha nessuna intenzione di mollare, né di accettare il fatto di non aver ottenuto la maggioranza assoluta alle scorse elezioni."La sfida più importante che ci aspetta è formare un governo rispettando la volontà popolare", ha detto ieri su Facebook nei suoi auguri ai sostenitori, "Siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a ...