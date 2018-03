Nunzia De Girolamo | la clamorosa accusa di ' complotto' contro Forza Italia | ' Liste

Silvio Berlusconi - Nunzia De Girolamo : 'Troppo buono - la classe dirigente non è stata alla sua altezza' : 'Dopo una sconfitta è sempre necessario riflettere sugli errori commessi . La responsabilità della débâcle alle politiche è di tutta la classe dirigente che non si è dimostrata all'altezza di ...

Nunzia De Girolamo - il commento velenosissimo sulla Casellati : 'Finalmente anche in Forza Italia...' : 'Finalmente anche in Forza Italia vince la competenza ed il merito '. Se è un'esultanza, quella di Nunzia De Girolamo ha un retrogusto velenoso e amarissimo. L'esponente azzurra, rimasta fuori dalle ...

Nunzia De Girolamo : 'Berlusconi trattato come un appestato - sono molto dispiaciuta' : 'Io sono profondamente dispiaciuta per Silvio Berlusconi che il M5s dica tutti tranne lui al tavolo come se fosse un appestato. Per me è insopportabile giustizialismo'. Nunzia De Girolamo , ospite di ...

Nunzia De Girolamo : 'Niccolò Ghedini - Licia Ronzulli e Renato Brunetta devono essere cambiati' : ' Silvio Berlusconi non è spompato o stanco, purtroppo c'è un problema serio: la classe dirigente'. Un durissimo attacco di Nunzia De Girolamo , in diretta a Omnibus , su La7 , all'attuale classe ...

Nunzia De Girolamo : 'Pezzi di Forza Italia pronti ad andare con Matteo Salvini' : ' Forza Italia come partito che ha contribuito al successo della coalizione avrà la seconda carica dello Stato e Matteo Salvini dimostra di essere un buon leader è il primo passo per andare oltre la ...

Nunzia De Girolamo annuncia il suo libro su Forza Italia : 'La casa dei sogni' : Sospetti, veleni, accuse. L'avventura-bis di Nunzia De Girolamo in Forza Italia è finita male: prima la 'strana' esclusione dalle liste azzurre in Campania, poi la mancata elezione in Emilia Romagna, ...

Non è L'arena - Nunzia De Girolamo a Massimo Giletti / "Mi hanno pugnalato alle spalle - ma non sono morta" : Un'altra puntata ricca di colpi di scena, discussioni ed esclusive per Massimo Giletti che trasforma il suo Non è L'arena in uno studio a luci rosse, o quasi. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:24:00 GMT)

Nunzia De Girolamo da Massimo Giletti - un massacro per Forza Italia : 'Chi mi ha pugnalato alle spalle e chi ha fallito' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , per la prima volta in tv, parla della mancata elezione alla Camera. Una mancata elezione arrivata al termine di furibonde polemiche e accuse di complotto , ...

Nunzia De Girolamo dopo il ko al voto : 'Grazie a tutti - ma ora devo prendermi del tempo per decidere cosa fare' : Fuori dal Parlamento : è questo il duro destino che deve affrontare Nunzia De Girolamo . Non eletta con Forza Italia, al termine di una turbolenta campagna elettorale al termine della quale ha anche ...

Nunzia De Girolamo - un caso in Forza Italia : l'e-mail con cui si invita a non votare per lei : Scoppia a Bologna il caso Bignami. Nel mirino una email che in queste ore sarebbe stata inviata a centinaia persone per invitarle a votare soltanto Galeazzo Bignami , candidato di FI in Emilia Romagna,...

Mara Carfagna : 'Nessun complotto contro Nunzia De Girolamo. Le sue parole saranno valutate' : 'Sulla vicenda non c'è molto da dire. Sono scelte condivise. Non c'è nessun complotto contro Nunzia De Girolamo . Le sue parole saranno valutate'. Mara Carfagna , candidata di Forza Italia in Campania,...

#Italia18 - Nunzia De Girolamo (FI) e Angelo Bonelli (Verdi) : il duello elettorale Diretta tv : La capolista di Forza Italia alla Camera nel collegio Bologna-Imola e il coordinatore dei Verdi e candidato di «Insieme», lista in campo con il Pd intervistati in studio da Tommaso Labate in un confronto sul voto e su possibili accordi possibili

Nunzia De Girolamo : 'Silvio Berlusconi sta bene - è solo stanco per le liste e qualche sgambetto...' : ' Silvio Berlusconi sta bene, è solo stanco per le liste elettorali e per qualche sgambetto dell'ultimo momento. Ci sono persone fuori dalle liste e lui è dispiaciuto moltissimo anche per qualche ...

Caos liste - Nunzia De Girolamo sparisce e ricompare. E se la prende con Mara Carfagna : 'Qualcuno ha sbianchettato, non lo so. Io voglio individuare il responsabile, chiederò ai miei legali'. Sono pesanti le accuse che Nunzia De Girolamo, in una intervista a Myrta Merlino a L'aria che ...