Prof mummificato da 7 anni | l' eredità alla sorella che non lo ha mai cercato

Prof mummificato in casa - i soldi e la casa andranno alla sorella : VENEZIA - Risparmi per circa centomila euro e un'abitazione di 60 metri quadrati: è l'eredità di Lelio Baschetti , il Professore trovato mummificato in casa a Santa Marta dopo la morte avvenuta sette ...

