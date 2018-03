Pattinaggio figura | mondiali delusione Kostner Solo quarta dopo il programma libero

Mondiali di Pattinaggio di figura - Carolina Kostner solo quarta : Sfuma il bis ai Mondiali di pattinaggio di figura per l'altoatesina. Al Forum di Assago spunta la canadese Osmond, delude la russa Zagitova

Pattinaggio di figura - Mondiali Milano - pubblico italiano strepitoso : la campionessa olimpica cade - la reazione degli spettatori è da ... : Esibizione amara per la campionessa olimpica Zagitova ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano 2018: la reazione del pubblico è encomiabile Tantissime emozioni questa sera a Milano per il ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : miglior prestazione stagionale per Anna Cappellini e Luca Lanotte. Domani necessario un free program memorabile per conquistare il bronzo : È iniziato in modo eccellente il Campionato Mondiale di Pattinaggio di figura (quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago) dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti classificati dopo la migliore short dance della stagione, valutata dalla giuria 77.46 punti, nuovo record italiano nonché nuovo primato personale. Gli atleti azzurri allenati da Paola Mezzadri nella giornata di Domani tenteranno l’assalto ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte a caccia del podio nella gara più significativa della carriera : Anna Cappellini e Luca Lanotte nella giornata di domani scenderanno sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago per la short dance dei Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella loro Milano. Per Anna e Luca sarà decisamente una delle gare più importanti della carriera: le assenze dei fratelli americani Maia e Alex Shibutani, oltre che quella della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, ...

Pattinaggio di figura-Mondiali di Milano : l'Italia brilla anche con le coppie di artistico - Della Monica-Guarise quinti dopo il corto : Al Mediolanum Forum di Assago i campioni nazionali a metà gara sono nella top 5, a meno di tre punti dal podio: 'Ci sentiamo al settimo cielo, lo sognavamo'. Ottavi, al momento, Marchei-Hotarek E' ...

Pattinaggio - Kostner Mondiali di figura/ Primo posto dopo il corto : capolavoro di Carolina : Pattinaggio, Kostner Mondiali di figura: Primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Pattinaggio di figura - si aprono i Mondiali di Milano : tocca subito alla Kostner : Gli occhi dell'intero pianeta si posano su Milano. Da domani, al Mediolanum Forum di Assago , il via ai Mondiali di Pattinaggio di figura 2018. Ben 192 pattinatori provenienti da 43 diverse nazioni si ...

A maggio Milano diventa capitale del Pattinaggio di figura : Presentati in Sala Alessi a Palazzo Marino i Campionati mondiali di Pattinaggio di figura, in programma dal 21 al 25

Frecciarossa treno ufficiale dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura : Trenitalia è partner degli ISU World Figure Skating Championships , i Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura 2018 in programma al Mediolanum Forum di Milano dal 21 al 25 marzo 2018 . L'intesa ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Podio fattibile per Cappellini-Lanotte : Una delle gare più entusiasmanti dei prossimi Campionati del Mondo in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo è senza dubbio quella della danza sul ghiaccio. Nonostante il ritiro dalle scene dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir, l’assenza di Maia e Alex Shibutani (terzi a PyeongChang) e degli infortunati Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev , le altre coppie sono pronte a darsi battaglia in una sfida che ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di una carriera memorabile. Obiettivo : lasciare il segno : Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il prossimo Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura previsto a Milano dal 21 al 25 Marzo sarà con tutta probabilità l’ultima gara a cui prenderanno parte i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, atleti simbolo del movimento italiano. Il Campionato Mondiale nelle mure amiche milanesi sarà dunque l’atto conclusivo di una carriera straordinaria; dal 2011, anno in cui ...

