Usa - Bolton nuovo consigliere sicurezza : 0.53 Il controverso ex ambasciatore all'Onu John Bolton , falco neo-conservatore della politica estera, filo-israeliano, sarà il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, al posto del generale H.R. McMaster. Diplomatico di lungo corso 68enne, ha ricoperto diversi incarichi con Regan negli anni Ottanta, scalando i gradi nelle amministrazioni dei due presidenti Bush,padre e figlio.E' stato uno dei fautori dell'invasione ...

Usa - Bolton alla Sicurezza nazionale : 0.08 Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato con un tweet che John Bolton prenderà il posto del generale McMaster come consigliere per la Sicurezza nazionale. Sono molto grato per il servizio reso dal generale McMaster che ha fatto uno splendido lavoro e resterà sempre mio amico", scrive il presidente Usa. Il passaggio di consegne il 4 aprile.