Stati uniti | ordini beni durevoli crescono oltre attese a febbraio

Il calcio negli Stati Uniti? Occhio al sondaggio Espn : sì a promozioni e retrocessioni : Un sondaggio effettuato dalla Espn, uno dei principali network sportivi del mondo, riporta di attualità nel calcio americano la richiesta di introdurre il sistema di promozioni e retrocessioni come ...

Ranking Fifa - Stati uniti in testa. L'Italia sale al 15esimo posto : Gli Stati Uniti, dopo la vittoria di inizio mese nel torneo "SheBelieves Cup", si confermano al comando del Ranking Fifa femminile . Alle spalle delle americane c'è ora l'Inghilterra, che scavalca la ...

Stati uniti - Trump salva l'Europa dai dazi : Gli Stati Uniti non imporranno dazi doganali all'Europa, almeno per il momento. Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio dell'amministrazione di Donald Trump, ha annunciato, davanti la commissione finanze del Senato, l'intenzione del presidente statunitense di escludere l'Unione Europea dall'imposizione delle tariffe del 25% sui prodotti siderurgici e del 10% sull'alluminio, sulla falsariga di quanto stabilito per Canada e Messico, a ...

Pistole elettriche 'taser' per i crimini in strada : polizia e carabinieri come le guardie negli Stati uniti L'anteprima sul Messaggero ... : Entra in azione il 'taser', la pistola che blocca i muscoli grazie alle scariche elettriche. Dopo un percorso più che travagliato, il ministero dell'Interno ha deciso di avviare la sperimentazione , ...

Zlatan Ibrahimovic vola negli Stati Uniti : Si chiude la carriera di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore ha deciso si lasciare il Manchester United. Le parti hanno concordato

Stati uniti : prezzi delle abitazioni salgono più del previsto : A gennaio l'indice statunitense che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni ha segnato un rialzo dello 0,8% mensile. Gli analisti avevano stimato un dato in linea con il precedente , +0,4%, .

Stati uniti : ancora segno più per il superindice : Quinto incremento consecutivo per il superindice statunitense. Stimato in aumento di mezzo punto percentuale, a febbraio il leading index ha segnato un +0,6% mensile grazie alle indicazioni positive ...

Stati uniti - salgono le richieste di sussidi alla disoccupazione : salgono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 17 marzo . I " claims " sono saliti di 3mila unità a 229 mila rispetto ai 226mila della settimana ...

Bufera di neve sferza la costa orientale degli Stati uniti : 5 mila voli cancellati : La East Coast statunitense è bersagliata da una Bufera di neve e da forti venti che stanno sferzando in particolare New York, Washington e Boston. Si registrano disagi soprattutto negli aeroporti: quasi 5mila i voli cancellati, di cui molti negli scali internazionali Jfk e Newark, già colpiti dalla tempesta precedente. Il consolato italiano di New York ha lavorato senza sosta per dare assistenza ai connazionali rimasti bloccati nella ...

La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi d’interesse portandoli a 1,50 – 1,75 per cento, dall’attuale 1,25 – 1,50 per cento. La decisione era stata ampiamente anticipata da analisti e mercati, quindi non ha The post La Federal Reserve ha alzato i tassi d’interesse negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati uniti e Europa d'accordo per confronto sui dazi : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: "Stiamo lavorando duro per un'esenzione totale dell'Ue dai dazi Usa"

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Stati uniti : vendite case esistenti salgono più del previsto a febbraio : A febbraio l'indice che misura l'andamento delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti si è attestato a 5,54 milioni di unità, contro i 5,38 milioni di gennaio. Gli analisti avevano stimato 5,41 ...