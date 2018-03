Maxi-incidente sulla Palermo-Catania | sei veicoli coinvolti | sette persone in ospedale

Maltempo - Usa : Maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

Maxi incidente fra Crescentino e Borgo Revel : ci sono dei feriti : Aggiornamento ore 13.151 Maxi incidente fra Crescentino e Borgo Revel. A quanto si apprende, sono rimasti coinvolti due camion, un furgone che trasportava ossigeno e un'automobile. In questi minuti ...

MaxiTAMPONAMENTO AUTOSTRADA A4/ Incidente stradale - 8 veicoli coinvolti tra Dalmine e Capriate : grave 36enne : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: MAXITAMPONAMENTO sull'AUTOSTRADA A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:58:00 GMT)

Maxitamponamento Autostrada A4/ Incidente stradale - 15 persone ferite tra Dalmine e Capriate : una è grave : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: Maxitamponamento sull'Autostrada A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:27:00 GMT)

Maxi incidente in autostrada : un morto : Roma, 16 feb. - (AdnKronos) - Una persona è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti sulla A14 Bologna-Taranto, tanto che è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13, in direzione di Ancona, all'altezza del km 11. Lo ri

Maxi incidente in autostrada : un morto : Roma, 16 feb. – (AdnKronos) – Una persona è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti sulla A14 Bologna-Taranto, tanto che è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13, in direzione di Ancona, all’altezza del km 11. Lo riferisce Autostrade per l’Italia precisando che per lo stesso motivo è stato chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, ...

Incidente stradale/ Torino - tangenziale nord bloccata tra Collegno e Rivoli : Maxi tamponamento - 30 gennaio - : Incidente stradale, oggi 30 gennaio 2018: a Milano una ragazza di 19 anni è stata investita dal tram mentre attraversava la strada con il suo fidanzat

Incidente stradale/ A26 - Maxi-scontro in autostrada : 19 macchine e 2 tir coinvolti - almeno otto feriti : Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Spaventoso incidente con Maxi-tamponamenti sulla A26 Genova Voltri - numerosi feriti : Un grosso incidente si è verificata nella mattinata di oggi al confine fra Liguria e Piemonte, precisamente sull'Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Il tratto stradale tra Ovada e il...

Maxi incidente in galleria in autostrada : coinvolti 2 tir e 19 auto : Sabato di passione sulla A26, tra Ovada e il bivio con l’A10 in direzione Genova, dove un Maxi incidente ha coinvolto 19 auto e due mezzi pesanti, con perdita di gasolio sulla...

Incidente sulla A21 - Maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese : Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese Continua a leggere L'articolo Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese sembra essere il primo su NewsGo.

