A 80 anni spaccia cocaina - arrestato Commerciante in pensione scoperto dalla polizia : Pescara - A ottant'anni spacciava cocaina a Pescara: nella rete degli agenti della polizia di Stato è finito O.C., 80enne pescarese, Commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal Pm Rosangela Di Stefano. Nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Zanni, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno ...

Condannata a 85 anni di carcere la "banda Breaking Bad" : universitari 20enni - diventati milionari spacciando : Tutto è cominciato all'Università di Manchester. È lì che quattro studenti modello di ingegneria si sono conosciuti durante il loro primo anno di studi e, ispirati dalla serie Breaking Bad, hanno deciso di iniziare a spacciare droga. Lo hanno fatto servendosi del dark web, riuscendo a guadagnare oltre un milione di dollari prima di essere scoperti e arrestati dai federali. Ora sono stati condannati a un totale di 85 ...

NBA - le verità di Steve Francis : 'A 18 anni spacciavo - quattro anni dopo ero in NBA' : Quello che più mi terrorizzava era la droga, le siringhe e tutto ciò che riguarda un mondo fatto di dipendenza e astinenza. Erano delle persone che avevano una vita normale - infermiere, insegnanti, ...

In casa aveva 20mila dosi : spacciatore professionista a soli 22 anni : Garbatella, arrestato un 22enne. Era uno dei principali spacciatori di hashish. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, insieme a una pattuglia ...

Ha 22 anni ma è già uno dei maggiori spacciatori della Garbatella : Roma, 6 mar. , askanews, A Roma gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, insieme ad una pattuglia del Reparto Volanti, nell'ambito dei servizi ...

Ragusa - spacciatore 17enne fermato in piazza San Giovanni : La Polizia di Stato di Ragusa individua spacciatore minorenne in piazza San Giovanni; con lui un assuntore anch'egli minore. In casa hashish.

Pamela Mastropietro - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : spacciatore nigeriano accusato di omicidio. In casa i vestiti sporchi di sangue : Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano dichiarato in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato ieri mattina in due...