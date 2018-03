Turismo | Trenitalia | a Borsa Mediterranea novità commerciali

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 22 mar. (AdnKronos) – A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione delladel, la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare, dove protagoniste saranno, anche quest’anno, le Agenzie di Viaggio. L’evento, si legge in una nota, fornisce una preziosa occasione aper confrontarsi e presentare le prossimedei servizi Frecce, InterCity e Regionali.La società di trasporto del Gruppo FS Italiane sarà infatti presente nella tre giorni della Fiera partenopea con un proprio stand informativo e con il modello in dimensione reale (scala 1:1) del nuovo treno regionale a due piani Rock che, assieme al Pop, è destinato a rivoluzionare l’esperienza di viaggio dei pendolari a partire dalla primavera del 2019 e che prosegue così il suo roadshow nelle città italiane. Segno evidente ...