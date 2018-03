Superbike Kawasaki | Rea | «Ho tantissima motivazione»

Superbike Kawasaki - Rea : «A Buriram sarò al 100% della forma» : Promette battaglia nelle due manche di Buriram il Campione del Mondo Jonathan Rea: ' Il circuito thailandese è molto diverso da quello di Phillip Island, ma è sicuramente più convenzionale. È un ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri si difende dal ritorno della Kawasaki : La Superbike viaggia verso la Thailandia, dove questa notte si apre il secondo weekend di gara. L’ouverture in Australia ha sorriso alla Ducati e a Marco Melandri, capaci per la prima volta in 76 gare, di regalarci un nome in testa alla classifica diverso da quello del britannico Jonathan Rea. La Kawasaki, modifiche regolamentari a parte, resta comunque la moto da battere e sarà così anche a Buriram. Dalla parte dei verdi c’è la ...

Superbike : Total Italia e il team Kawasaki Puccetti Racing rinnovano la partnership : ... "lo scorso anno abbiamo festeggiato con orgoglio dieci anni di partnership insieme al team Kawasaki Puccetti Racing, di cui ammiriamo la professionalità e il valore della squadra nel mondo. Oggi ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea e la Kawasaki saranno ancora i favoriti : Sta per scattare ufficialmente il Mondiale 2018 della Superbike con alcune novità, ma con una assoluta certezza: saranno ancora una volta Jonathan Rea e la Kawasaki i “nemici pubblici numeri uno”. Il fuoriclasse nord-irlandese, tre volte campione del mondo in carica, e la scuderia giapponese tinta di verde, partono con tutti i favori del pronostico per una nuova stagione nella quale dovranno confermare uno strapotere che, nelle ...

Superbike - Test Phillip Island 2018 : a pochi giorni dal via della stagione le scuderie cercano di avvicinarsi alle imprendibili Kawasaki : Manca una sola settimana al via del Mondiale 2018 della Superbike, ma per i piloti le vacanze sono ampiamente concluse. Dopo i Test già svolti a Jerez de la Frontera ed a Portimao, sul tracciato australiano di Phillip Island (dove nel weekend del 24 e 25 febbraio è in programma il primo GP della stagione) si disputeranno gli ultimi due giorni di prove pre-stagionali, alla presenza di tutti i team ed i piloti che, da lì a poco, daranno il via ...

Superbike. Kawasaki 'il nuovo regolamento è un handicap per noi' : ... Hafizh Syahrin con Yamaha Tech3 nei test di Buriram L'Audi con Frijns, Leonard e Dries Vanthoor vince la 12H di Bathurst Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile, la cronaca della gara giro per ...

Superbike - la nuova Kawasaki cerca il poker : Sono le parole del tre volte Campione del Mondo Jonathan Rea. Poi è intervenuto il compagno di squadra Tom Sykes: ' Sono in Kawasaki da tanti anni, è una famiglia. Da sei stagioni arrivo nei primi ...