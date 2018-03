Le star del segno dell’Ariete | tutti i personaggi famosi nati tra fine marzo e aprile

La guerra dell’acqua : 500 conflitti per conquistarla : Per l’acqua si combatte: finora sono documentati dalla Banca Mondiale ben 507 conflitti legati al controllo delle risorse idriche. Tra tanti, l’esempio della guerra civile in Siria, dove secondo molti esperti la sequenza di molti anni di siccità ha certamente contribuito allo scatenarsi della crisi. E di questo passo, in un pianeta sovrappopolato ...

Mondiali - tutti i palloni della storia : dal 1930 al Telstar 18 in Russia. LE FOTO : ... ci sono altri cinque palloni che si avvicenderanno nei campionati del mondo. La storica edizione di metà secolo in Brasile, quella del Maracanazo col trionfo uruguaiano sui favoritissimi padroni di ...

Disturbi del basso tratto urinario : lo stare seduti e l’inattività fisica possono aumentarne il rischio : stare seduti a lungo e una bassa attività fisica sono collegati allo sviluppo di Disturbi del basso tratto urinario (LUTS), secondo uno studio condotto su 69.795 uomini coreani di mezza età e pubblicato sulla rivista medica BJU International. Un team guidato dai ricercatori del Kangbuk Samsung Hospital, in Corea del Sud, ha scoperto che il tasso di incidenza dei Disturbi del basso tratto urinario – che si riferiscono a Disturbi nel riempimento ...

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l’accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro. I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto : (foto: Alessio Jacona) L’ultima società finita nel mirino dello shopping di Google potrebbe avere un nome noto: è quello di Lytro. La startup negli anni scorsi si è conquistata la luce dei riflettori per aver prodotto due modelli di fotocamera basati sulla promettente tecnologia light field, che anziché trattare la luce memorizzandone le informazioni utilizzando pixel su una superficie bidimensionale, si concentra sul comportamento dei ...

I 6 segni zodiacali che non potranno mai stare insieme! Attenzione a non sbagliare nella scelta del vostro partner : C’è chi ci crede e chi no. Alcuni di noi non escono di casa prima di aver sentito le previsioni giornaliere del proprio segno zodiacale e chi sa a malapena a quale segno appartiene. Ma poi in fondo in fondo ci divertiamo tutti a sentire l’oroscopo o a vedere se poi c’è qualcosa di vero del segno nel nostro carattere. Sapete che esistono poi anche delle certezze zodiacali su alcuni segni che proprio non possono convivere? Siete ...

Padova - si vantano su Facebook delle truffe agli anziani : nonna-detective li fa arrestare : La pensionata ha riconosciuto la tecnica adottata dai truffatori grazie a une lezione dei carabinieri al centro anziani

Cara Delevingne e Paris Jackson : le due star si coccolano a letto e riaccendono i gossip : Da allora non si sarebbero più lasciate, seguendosi a vicenda in giro per il mondo - tra Italia, Londra, Praga, Los Angeles - per i vari impegni di lavoro da rispettare. a r t . A post shared by ...

Ringo starr Cavaliere della Regina - le foto della cerimonia a Buckingham Palace : “Tremavo un po’” : Si è svolta ieri 20 marzo la cerimonia che ha visto la proclamazione di Ringo Starr Cavaliere della Regina Elisabetta, che si è tenuta a Buckingham Palace. La notizia sulla sua nomina a Sir è giunta nei mesi scorsi, in merito all'impegno del musicista in campo artistico e sociale. La Corona Inglese ogni anno assegna questo prestigioso riconoscimento a figure che dedicano impegno e tempo per cause di carattere sociale: Ringo Starr, infatti, si ...

star del K-pop sudcoreano si esibiranno in Corea del Nord : ... le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.Si tratterà dei primi spettacoli di gruppi sudCoreani al Nord dal 2007. "Non è stato facile scegliere delle ...

"Nonna detective" fa arrestare truffatori seriali : si vantavano su Fb delle loro imprese : Le lezioni di carabinieri al centro anziani contro i truffatori si sono rivelate utili per una 74enne padovana, che le ha messe a frutto avvisando i militari di Padova e facendo arrestare due pericolosi pregiudicati. ...

Paghereste questo prezzo per diventare star dello sport? : Alina ha solo 15 anni, tra i suoi attori preferiti c’è Johnny Depp, ma non ha tempo per gli amici e per le folli serate del week-end. E nemmeno per i suoi genitori che vede due volte l’anno, a Natale e in estate. Le sue giornate sono scandite da allenamenti, lezioni di danza classica e compiti a casa per non restare indietro col programma scolastico di una classe che frequenta solo un giorno a settimana. Una vita di sacrifici, ...