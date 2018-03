Bce | crescita eurozona si rafforza ma stimoli restano necessari

"Rubate i brevetti americani" Pronti nuovi dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermeranno la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Bce : crescita economia ancora solida : Nell'ultimo Bollettino Economico pubblicato stamani dalla Bce con riferimento alla riunione di politica monetaria dell'8 marzo scorso, si legge che "l'espansione economica nell'area dell'euro continua ...

Bce : ritmo crescita economica è forte : 10.30 Confermata "una dinamica dell'espansione economica dell'area dell'euro forte e generalizzata, che, secondo le proiezioni, dovrebbe aumentare nel breve periodo a un ritmo in qualche misura più rapido rispetto alle attese".Così l'ultimo bollettino mensile della Bce. Ancora necessario "un ampio grado di accomodamento monetario per assicurare un ritorno durevole dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2%". Infine,considerato ...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell’economia italiana : Una delle più importanti “lezioni della crisi” ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i...

Bce - la crescita si rafforza. Draghi sui dazi : "Decisioni unilaterali pericolose" : MILANO - Come da attese, la Banca centrale europea non tocca i tassi ma lancia un primo segnale al mercato modificando leggermente il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Ma nei ...

Bce : cancella espansione Qe se prospettive peggiorano. Draghi : 'Crescita più forte del previsto' : La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione é in linea con le ...

Bce : Rimeu (La Française) - rivedrà leggermente al rialzo stime crescita : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – “A nostro avviso, la Bce rivedrà leggermente al rialzo le stime di crescita (dal 2,3% al 2,4% ) e di inflazione armonizzata (dall’1,4% all’1,5%) per il 2018”. Lo afferma François Rimeu, Head of Cross Asset and Absolute Return dell’asset manager La Française, in vista dell’appuntamento di domani della Banca centrale europea. “La revisione – sottolinea – non ...

Preview Bce : verso nuovo rialzo stime crescita - ecco cosa non dirà Draghi - analisti - : Appuntamento domani con il secondo meeting dell'anno della Bce. Anche questa volta non dovrebbero emergere novità sul fronte politica monetaria, mentre l'istituto centrale dovrebbe aggiornare ...

Draghi - Bce - al Parlamento europeo : crescita più forte del previsto : L'economia europea si stia espandendo in maniera robusta e la crescita è più forte di quanto precedentemente previsto. A dirlo è Mario Draghi,, numero uno della Bce, in audizione alla Commissione di ...

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in inflazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...