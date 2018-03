Trenitalia | i treni regionali Pop e Rock debuttano anche a Verona

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (3) : (AdnKronos) - La partenza del Frecciarossa è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova – Milano – Venezia : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – Da oggi Genova, Milano e Venezia sono più vicine con il nuovo collegamento Frecciarossa. Nasce il nuovo servizio che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti.è partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole, il primo treno con a bordo Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e ...

Trenitalia : a Verona arrivano i nuovi treni Pop e Rock : Verona, 14 mar. (AdnKronos) - Ammirare i nuovi treni Pop e Rock ma soprattutto salire a bordo dei modelli in scala reale (1:1) per conoscerne e apprezzarne nel dettaglio le caratteristiche: dalla cabine di guida ai nuovi sedili, oltre a poter costruire virtualmente un treno su misura, grazie a un co

Intervista a Gianpiero Strisciuglio Direttore Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia : ... grazie all'intervento del Ministro infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio d'intesa con il Ministero dell'Economia, sono stati stanziati dallo Stato per questo settore contributi iniziali di 313 ...

Trenitalia e Fondazione Fs - studio collegamento Punta Raisi-Valle dei Templi : Teleborsa, - Dall'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento. Il collegamento potrà essere attivato una volta completati gli interventi sull'anello ferroviario ...

Maltempo - Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di ...

Maltempo - Trenitalia : rimborso dei biglietti non utilizzati [DETTAGLI] : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati: dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo – Campania ...

Sciopero Trenitalia giovedì 8 marzo 2018 : l'elenco dei treni cancellati : Giornata delicata, quella di giovedì 8 marzo 2018, per chi dovrà spostarsi a bordo dei treni. È stato, infatti, indetto uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ma scopriamo nel dettaglio la durata, le modalità ed i convogli di trenitalia coinvolti in questa giornata difficile per i trasporti. Quanto dura lo Sciopero? Quali saranno i treni cancellati? Come riportato dal portale Istituzionale del Ministero ...