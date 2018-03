Salvini premier | la svolta è vicina Governo | primi nomi dei ministri Dentro Crosetto

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...

Matteo Salvini - la fonte anonima : 'Al 50% sarà il prossimo premier. Il mandato esplorativo è quasi sicuro' : Il prossimo premier? 'sarà Matteo Salvini, con il 50% di possibilità '. È quanto riferiscono fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, e citate da affaritaliani.it ...

Matteo Salvini premier al 50% Ultimi insight dal Centrodestra Quei continui contatti con il Quirinale : Salvini premier al 50 per cento. Fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, vedono al momento una probabilità su due che nasca il governo Salvini. Le consultazioni ufficiali al Quirinale inizieranno solo dopo Pasqua, ma dietro le quinte... Segui su affaritaliani.it

Così cresce l'ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi 'responsabili'. Insight : Governo Salvini più probabile del governo Di Maio. E' l'input che, ufficiosamente, arriva dai piani alti del Quirinale. Fonti di Forza Italia raccontano di contatti telefonici tra il Centrodestra e il presidente della Repubblica sugli equilibri politici in vista della formazione dell'esecutivo Segui su affaritaliani.it

Fdi - Salvini guidi Senato - poi premier : ANSA, - MILANO, 19 MAR - "Il titolo di apertura del film indica Salvini incaricato da tutti i partiti del centrodestra di cercare i numeri per fare un governo di centrodestra, vediamo prima questo". ...

Luxuria : “Meglio Di Maio premier di Salvini” : Vladimir Luxuria è intervenuta stamattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi... L'articolo Luxuria: “Meglio Di Maio premier di Salvini” proviene da Roma Daily News.

Salvini e Di Maio - affondo di Sabino Cassese - il 'giudice candidato premier' : 'Serve continuità per l'Unione europea' : 'I sovranisti di casa nostra non lo comprendono'. Si parla di Europa, Unione europea e cessione della sovranità, e il messaggio feroce nei confronti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio arriva dalla ...

Flirt M5S e Lega : «Facciamo partire il Parlamento». E Salvini parla da premier : Il leader 5 Stelle chiama i partiti, poi sente Salvini. No di Maroni all’alleanza. Bongiorno al Senato?

MATTEO Salvini A DOMENICA LIVE/ Lega - il candidato premier nel Governo con M5s? Nuovo scontro con Calenda : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: il candidato premier della Lega verso un Governo con M5s e Di Maio? I timori di Berlusconi e lo scontro con Calenda, le ultime novità (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:10:00 GMT)

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Governo : Salvini - non vedo l'ora di diventare premier : Roma, 15 mar. , AdnKronos, 'Non vedo l'ora di diventare presidente dl Consiglio, se ci saranno i numeri in Parlamento, per trasformare nei fatti quelli che sono desideri'. Lo ha detto Matteo Salvini a ...

