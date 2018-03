Nino Frassica Il comico fa ridere durante la premiazione | Di solito prendo i

Nino FRASSICA/ Dopo Don Matteo - nelle vesti del parroco ne La Mafia Uccide Solo D’Estate (David di Donatello) : NINO FRASSICA sul palco dei David di Donatello. Dopo il successo nella fortuna fiction di Don Matteo 11, vestirà i panni del parroco nella serie La Mafia Uccide Solo D’Estate.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Il successo di Flavio Insinna e Nino Frassica : quanto manca Dopo Fiction : Lo scorso anno è andata in onda la prima e unica stagione della famosa e apprezzata trasmissione televsiva, dal titolo Dopo Fiction, condotta dal presentatore Flavio Insinna, insieme a Nino Frassica. Questi due attori insieme hanno formato una grande coppia, capace di ottenere ascolti importanti: in ogni puntata ci sono stati come ospiti attori protagonisti indiscussi della Fiction di Rai Uno. Un esempio si ritrova nell'attrice Elena Sofia Ricci ...

Nino Frassica protagonista ad aprile della fiction La Mafia Uccide Solo D'Estate : Sono state rese note le date della messa in onda delle nuove serie televisive, attese dai milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere le vicende dei principali protagonisti. Bisogna sottolineare che, a partire dal mese di aprile, torna sul piccolo schermo la seconda stagione della serie La Mafia Uccide Solo D'Estate, ispirata all'omonimo film del regista siciliano Pif. I protagonisti di questa fiction sono Claudio Gioè, Nino ...

Ieri e oggi - Carlo Conti ospita Nino Frassica e Fausto Leali : Ritorna l’appuntamento televisivo di Ieri e oggi con Carlo Conti su Rai3: ospiti di puntata Fausto Leali e Nino Frassica Tutto pronto per una nuova puntata di Ieri e oggi, il varietà televisivo condotto con grande successo da Carlo Conti in seconda serata su Rai 3. Ecco per voi alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv questa sera. Ieri e oggi in tv: ospiti venerdì 3 marzo Venerdì 3 marzo 2018 alle 23.10 circa ritorna in seconda ...

Nino FRASSICA/ Da Indietro tutta alla gag sanremese (Ieri e Oggi) : NINO FRASSICA, reduce dall’ennesimo successo ottenuto dalla puntata di Don Matteo con protagonista Carlo Conti, è ospite del conduttore toscano su Rai 3.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 08:54:00 GMT)

CARLO CONTI - DON MATTEO 11/ “Con Nino Frassica ho anche improvvisato - ma dicevo : 'non sono all'altezza'” : CARLO CONTI, comparsa nella nuova puntata di Don MATTEO 11. Esperienza entusiasmante per il volto Rai più amato dal pubblico che confessa che per lui recitare è una delle cose più difficili.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:17:00 GMT)

CARLO CONTI IN DON MATTEO/ “È stato Nino Frassica a invitarmi. Terence Hill? Beh - un peccato perchè…” : CARLO CONTI, il conduttore pronto per La Corrida sarà tra i protagonisti di una puntata di Don MATTEO 11 e svela a Tv, Sorrisi e Canzoni: è stato Nino Frassica a propormi di partecipare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:14:00 GMT)

Nino Frassica strega il teatro 'Cilea'. Sold-out dell'artista messinese a Reggio Calabria [FOTO e VIDEO] : Si vede che faccio tanto sport? " chiede Frassica agli spettatori che continuano a ridere e ad applaudire ininterrottamente " Faccio calcio, cavallo e caciocavallo. Io nella vita privata sono ...

Don Matteo 11 sempre fenomeno : Terence Hill e Nino Frassica mattatori : Terence Hill e Nino Frassica una coppia da fenomeni. Don Matteo 11 dopo la sosta festivaliera, è tornato alla grande intrattenendo ben 7

Barbara D'Urso irrompe a Sanremo : Nino Frassica - battutaccia su Carmelita davanti all'ex della conduttrice : Lei aveva appena lasciato Napoli per trasferirsi a Milano e iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo. 'Avevo 18 anni, ero piccola. Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo', ha ...

Memo Remigi e Barbara d'Urso/ Video - Nino Frassica scherza sulla tv del dolore : la reazione del paroliere : Memo Remigi e Barbara d'Urso, Nino Frassica al Festival di Sanremo: "Visto che non sei morto ora andrai a fare cinquanta puntate di Domenica Live". Simpatico siparietto con retroscena.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:47:00 GMT)

Sanremo 2018 - Nino Frassica al bistrattato Memo Remigi : «Ti vuole la D’Urso a Domenica Live». Lui : «Non posso». I due erano fidanzati – Video : Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Memo Remigi, Nino Frassica Nino Frassica è una garanzia. Di risate. Il comico approda al Festival di Sanremo 2018 nei panni del Maresciallo Cecchini di Don Matteo ed inscena una gag… col morto. E con una mezza gaffe finale legata a Memo Remigi, apparso a sorpresa nella prima fila dell’Ariston, e a Barbara D’Urso, nominata per una volta nel tempio della canzone italiana. Remigi, che festeggia 54 ...