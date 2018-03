Fitch conferma rating ' A+' sulla Cina

Cina : Fitch conferma rating A+ : L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime ...

Cina : Fitch conferma rating A+ : L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime ...

Cina : Fitch conferma rating A+ : L'agenzia di valutazione, in una nota, rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto alla crescita, le stime ...

Rating - Fitch conferma la valutazione sull'Italia ma ci mette in guardia : Il giudizio dell'agenzia di Rating Fitch sull'Italia non cambia. Venerdì scorso ha confermato la valutazione BBB con outlook stabile, e non ci sono downgrade all'orizzonte. Tuttavia ha pure messo in evidenza un paio di punti molto critici. In primo luogo il pesante debito pubblico che proprio non si riesce ad abbassare in modo deciso. In secondo luogo le prospettive di incertezza politica dopo le elezioni del 4 marzo. La valutazione dell'agenzia ...

Fitch conferma il giudizio sull'Italia e punta il dito contro l'indebitamento : Non tutto è negativo, comunque: Fitch ha parlato infattoi di un' economia "diversificata e ad alto valore aggiunto " e di i ndicatori di governance e di sviluppo umano "molto più alti della media ...

Fitch conferma il rating ma avverte l'Italia : "Elevati rischi politici dopo le elezioni" : Fitch ha confermato il giudizio sulla tenuta creditizia dell’Italia con un rating “BBB” citando un’economia “diversificata e ad alto valore aggiunto” e indicatori di governance e di sviluppo umano...

Fitch : conferma rating italiano - ma stabilità e riforme a rischio : confermato il rating BBB con outlook stabile prevedendo un debito pubblico al 128% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale dell'estramamente elevato debito pubblico' - "Il ...

Fitch conferma il rating dell'Italia. Ma avverte : "Elevati rischi politici dopo le elezioni" : NEW YORK - Fitch conferma il rating dell'Italia, ma avverte: ci sono 'elevati rischi politici legati alle recenti elezioni'. Il risultato del voto del 4 marzo ha infatti reso - afferma l'agenzia - '...

Fitch conferma il rating 'BBB' all'Italia : Fitch conferma il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. Lo afferma l'agenzia in una nota, prevedendo un debito pubblico al 128,8% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale ...

Fitch conferma il rating 'BBB' per l'Italia - però 'difficile un governo stabile' : New York - L'agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione dell'Italia a 'BBB', con outlook stabile ; in una nota, l'agenzia prevede un debito pubblico al 128,8% del Pil nel 2019: 'Ci ...

Fitch conferma il rating dell’Italia : BBB «Ma stabilità e riforme sono a rischio» : L’agenzia conferma il rating BBB: «Outlook stabile, attesa solo una graduale riduzione debito», al 128,8% nel 2019

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Teleborsa, - Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: ...

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: confermato a "...