Wind | le proroghe di marzo 2018 riguardano Home Family Edition e Smart 9 Easy 10

Wind : nuove proroghe fino al 5 febbraio per le offerte Smart 7 Easy e Smart 9 Easy 20 : Wind ha deciso di prorogare fino al 5 febbraio 2018 le offerte per il mondo mobile: si tratta di Smart 7 Easy e Smart 9 Easy 20 attivabili da chiunque effettui la portabilità da TIM e gestori virtuali (escluso PosteMobile) L'articolo Wind: nuove proroghe fino al 5 febbraio per le offerte Smart 7 Easy e Smart 9 Easy 20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.