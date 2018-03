WhatsApp | ora puoi dare una descrizione ai gruppi e le altre novità

Messaggi inviati per errore su WhatsApp Adesso fino a un'ora per cancellarli : WhatsApp concede più tempo ai ripensamenti. L'applicazione sta infatti allungando il tempo utile entro cui un utente pentito - chi non vorrebbe aver scritto certe cose, o più semplicemente ha ...

WhatsApp ora ha l’icona adattiva - ma solo in beta e con Oreo : Non è la novità del secolo, è vero, ma WhatsApp finalmente ha deciso di introdurre il supporto alle icone adattive, presente nel robottino verde dalla release 8.0 Oreo, con l'ultimo aggiornamento beta. L'articolo WhatsApp ora ha l’icona adattiva, ma solo in beta e con Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp beta si aggiorna : oltre un’ora per cancellare i messaggi e altre novità : La versione beta di WhatsApp si aggiorna introducendo un mucchio di novità. Fra queste emerge soprattutto l'estensione dei 7 minuti massimi per cancellare un messaggio inviato, minuti che ora diventano circa 68. L'altra novità più rilevante riguarda invece una funzionalità relativa alla registrazione audio che è stata già introdotta sulla versione di WhatsApp per iOS. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna: oltre un’ora per cancellare i messaggi ...

WhatsApp - in arrivo il trillo per chi ignora i messaggi : WhatsApp, indiscrezione importante sul social di Zuckerberg- Foto Engage WhatsApp, in arrivo il trillo per chi ignora i messaggi Ricordate il trillo di MSN ? Era una delle caratteristiche di Messenger,...

WhatsApp - in arrivo anche il trillo - stile MSN - per chi ignora i messaggi : WhatsApp , nel mentre è diventata l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, ha anche attivato tutta una serie di opzioni per tutelare la privacy dei suoi utenti, basti pensare alla possibilità di nascondere l'orario dell'ultimo accesso, di togliere la spunta di ...

Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp : ignorate e cancellate il messaggio : Ci sarà mai fine alle fake news e alle bufale? Molto probabilmente no, almeno in tempi brevi, e i motivi sono molteplici, ma non siamo qui per parlare di questo, bensì per mettervi in guardia contro l'ennesima bufala che gira su WhatsApp. L'articolo Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp: ignorate e cancellate il messaggio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

