Sciopero Trenord 21 marzo 2018 | a che ora i treni viaggeranno regolarmente

Sciopero treni 21 marzo - possibili disagi per i pendolari Trenord | : Lo stop è stato indetto dall'organizzazione sindacale Or.S.A - Ferrovie dalle 9 alle 17. possibili ripercussioni sulla circolazione anche dopo la fine della sospensione dei servizi

Sciopero TRENI E MEZZI 8 MARZO 2018/ Domani stop Trenord e Atm - trasporti pubblici e taxi : info e orari : SCIOPERO trasporti 8 MARZO 2018: Domani stop TRENI, metro, aerei, taxi e MEZZI pubblici in tutta Italia. info, orari, modalità di SCIOPERO e motivazioni: "lotto MARZO", giornata per la donna(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

Sciopero treni 8 marzo 2018 : orari stop Trenitalia - Trenord e Italo NTV : In occasione della festa della donna, giovedì 8 marzo 2018, è stato proclamato uno Sciopero generale di tutte le categorie lavorative, sia per quanto riguarda il comparto pubblico, che privato. A farne le spese, saranno ancora una volta i cittadini, che si vedranno fermare i mezzi di trasporto in tutto il Paese. Per quanto concerne il comparto ferroviario, la circolazione dei treni sarà a rischio a livello nazionale e verranno coinvolte anche le ...

Sciopero treni febbraio - marzo 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo NTV : Nuovo Sciopero dei treni di trenitalia previsto per il 25 febbraio 2018. Il mese in corso è stato particolarmente caldo per le proteste legate ai trasporti e non solo; mentre si attende con la manifestazione dei docenti a Roma, in merito allo Sciopero della scuola di venerdì 23 febbraio, lo stesso giorno incroceranno le braccia anche i lavoratori di Trenord. Domenica invece toccherà ai treni di trenitalia ma si tratta di uno Sciopero ...

Sciopero treni febbraio 2018 : date degli stop di Trenitalia e Trenord Video : febbraio è un mese corto, con i suoi 28 giorni, ma nonostante tutto proporra' una serie di agitazioni sindacali. Nel corso delle prossime settimane saranno attesi diversi scioperi nei trasporti pubblici, tra cui alcune nel comparto ferroviario [Video]. Uno dei tanti stop sarebbe dovuto andare in scena proprio nella giornata odierna, martedì 6 febbraio, ma Or.S.A. Ferrovie ha deciso di rinviarlo. La protesta sindacale avrebbe coinvolto il ...

Martedì 6 febbraio ci sarà uno Sciopero dei treni di Trenord : Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Potrebbero esserci ritardi, variazioni o cancellazioni nella programmazione dei treni gestiti da Trenord, che sono molto frequentati dai pendolari in arrivo The post Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei treni di Trenord appeared first on Il Post.

Treno deragliato - binario rattoppato con il pezzo di legno. Rfi : le nostre regole non lo prevedono. Trenord - domenica Sciopero di quattro ... : "L'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi": a mettere la tavoletta che doveva sopportare il peso del binario del disastro di Pioltello più ...

Trenord - oggi Sciopero di quattro ore. Il lutto sui vagoni dopo l'incidente di Pioltello : Braccia incrociate dopo il disastro di Pioltello. Il sindacato Usb Lavoro Privato annuncia per oggi uno sciopero nazionale di quattro ore (dalle 9.01 alle 13) che riguarda il personale del Gruppo Fs ...