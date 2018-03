Fere | tornano in gruppo Piovaccari e Vitiello

Ritornano a vivere i borghi fantasma di Africo e Roghudi : ad aprile conFerenze ed escursioni per vivere il territorio : Fu abbandonato in seguito ad un'alluvione, negli anni '70 anche se fino agli anni '80 il borgo era teatro di feste religiose e spettacoli. Giornate in cui il paese era vissuto ed in tutte le strette ...