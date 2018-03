Con l' account di Google abbonarsi ai giornali digitali sarà più facile

Volete seguire il Consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook : Se Volete seguire il suggerimento di Brian Acton, che vi consiglia di cancellare Facebook, vi spieghiamo come potete farlo direttamente dal vostro smartphone, dopo aver salvato i vostri dati. L'articolo Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Governo - “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi Contro alleanza Pd-M5s sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

Pokemon Go : presto ci si potrà loggare Con l’account Facebook o Google : I giocatori di Pokemon GO saranno molto presto in grado di accedere al gioco direttamente con i loro account Facebook o Google: più semplice di così si muore!La software house Niantic, i creatori della famosa applicazione Pokemon Go, hanno di recente comunicato che tutti i giocatori molto presto saranno in grado di loggersi tramite il loro account Facebook o Google.Pokemon Go introduce il login facilitato tramite account Facebook o Google: i ...

Account Apple rubati finisCono sul deep web a 15$ l'uno : È probabile che l'uso dello stesso Account nei vari store digitali di Apple , così come l'accesso al servizio streaming Apple Music e la potenziale archiviazione di dati personali su iCloud, ne ...

Spotify - battaglia agli utenti pirata che usano Premium Con account gratuiti : Una e-mail della società, che sta per quotarsi in Borsa, intima a chi sfrutta app non ufficiali di "tornare alla base" e scaricare il programma legale. Nel...

L'account Twitter satirico di Kaz Hirai chiude Con una raccolta fondi : Uno dei profili Twitter satirici più amati dai videogiocatori è sicuramente quello di KazHiraiCEO, L'account che finge di appartenere all'amministratore delegato di Sony e che spesso commenta con accesa ironia i più disparati fatti di cronaca relativi all'industria. L'utente anonimo che gestisce L'account aveva già annunciato di volerlo chiudere nel 2018, e ha recentemente scelto di farlo nel segno della beneficenza."Come il PlayStation Network, ...

Elezioni - Julian Assange Contro account 'Wikileaks Italy' : è falso : Julian Assange mette in guardia contro il profilo social di "Wikileaks Italy" perché è "finto". Intervenendo su Twitter l'attivista australiano afferma che gli account su Twitter e Facebook non sono ...

Assange Contro account Wikileaks Italy - è falso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Perché non sono Convinto delle dichiarazioni di Twitter sugli account russi pro Trump : Twitter ha comunicato che durante la campagna elettorale Donald Trump ha ricevuto circa 470mila retwitt da parte di account falsi riconducibili al mondo russo, quindi alla russia. La tesi è quella che già conosciamo e dice che la russia abbia interferito sulla campagna elettorale. Questa ammissione di Twitter però suona un po' bizzarra: la ...