260 000 romani comprano solo cibo prossimo alla scadenza

The Superlatives : Aetherfall è un romanzo interattivo da 260.000 parole : The Superlatives: Aetherfall è un romanzo interattivo di Alice Ripley in cui dovrete guidare una squadra di personaggi dai poteri straordinari per difendere una Londra vittoriana da una nave da guerra marziana. L'articolo The Superlatives: Aetherfall è un romanzo interattivo da 260.000 parole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.