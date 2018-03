WWF lancia Bee Safe per salvare api e chiede alla Ue bando pesticidi pericolosi

Ambiente : WWF lancia “BeeSafe” - una campagna per salvare le api e altri impollinatori : Il 5 aprile scade il termine per la consultazione pubblica della Commissione Europea sulle politiche per la difesa delle api domestiche e selvatiche ed altri impollinatori. Il WWF si mobilita invitando i cittadini a partecipare alla consultazione per chiedere all’Unione Europea un’agricoltura senza pesticidi e una Politica Agricola Comune più sostenibile. Per far sentire la propria voce in difesa degli impollinatori è possibile mobilitarsi ...

Ambiente : il WWF lancia l’oscar per la natura con Urban Nature : Insieme alle città crescono anche la biodiversità Urbana e periUrbana. In questo modo non solo aumentano le opportunità di scoprire aspetti sconosciuti, curiosi e divertenti, legati alla natura, della propria quotidianità ma si moltiplicano le occasioni di arricchimento culturale e le opportunità di sviluppare nuove modalità di convivenza con l’Ambiente che ci circonda. La natura nelle città torna protagonista grazie alla campagna Urban Nature ...

L’Ora della Terra : il WWF lancia l’edizione 2018 di Earth Hour - “un’ora a luci spente - l’energia che salva la Terra” : Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. È questa l’energia positiva di Earth Hour – Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun paese. Dal Pacifico alle coste atlantiche si ...

In viaggio per preservare la natura. WWF Italia lancia la sezione Travel : Se viaggiare intorno al mondo sotto il bollino del Wwf può risultare troppo impegnativo in programmazione ci sono anche diversi tour della natura in Italia. Si va da esperienze di biologia marina in ...

Elezioni : il WWF lancia il patto per l’ecologia : Dopo la Campagna elettorale per la Natura che è stata visualizzata sul web da oltre 3 milioni di italiani, a pochissimi giorni dalle Elezioni del 4 marzo il WWF lancia il “patto per l’ecologia” rivolto ai i leader delle forze politiche. “Nelle battute finali di questa campagna elettore chiediamo ai leader politici un impegno concreto per l’ambiente che parte dall’avvio, nei primi 100 giorni di governo dalla riforma del ministero ...