Calciomercato Lazio | ufficiale | Luiz Felipe rinnova fino al 2022

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - inserimento per Barella del Cagliari : Calciomercato Lazio – Passo falso della Lazio nella gara di campionato contro il Bologna, stop che può risultare pesante in chiave qualificazione in Champions League. In attesa della nuova giornata la dirigenza lavora sul mercato, un reparto che subirà cambiamenti è sicuramente il centrocampo anche considerando la possibile partenza di Milinkovic-Savic. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si guarda con attenzione in casa Cagliari, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Calciomercato Milan - possibile un sorprendente scambio con la Lazio : L'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan ha dato una vera e propria svolta alla stagione dei rossoneri; Bonucci e compagni, infatti, hanno recuperato punti e ora potrebbero riuscire a centrare l'obiettivo Champions League. Sarà certamente decisivo lo scontro diretto con l'Inter, rinviato la scorsa giornata a causa della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Intanto, il Milan è molto attivo sul mercato; il direttore ...

Lazio - Juventus e gli intrecci del Calciomercato 'riservato' : POLITICA E GIOVANI - Già, perché il risiko non è mai stato solo sul mercato: quella tra Lotito e Agnelli è una lunga contrapposizione politica, leggermente sopita nell'ultimo anno e mezzo, riesplosa ...

Calciomercato Cagliari - rivelazioni di Giulini sul futuro di Barella : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra di Diego Lopez si prepara per la fondamentale gara contro il Genoa, match che può valere una stagione per i sardi. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importanti dichiarazioni da parte del presidente Tommaso Giulini in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ...

Calciomercato - Milinkovic-Savic al top in Europa. E alla Lazio 'fioccano' offerte : Ancora gol e ancora vittoria. Ma sarà ancora Lazio per Sergej Milinkovic-Savic? Per il centrocampista serbo doppietta nell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo. E squadra addirittura al terzo ...

Calciomercato Lazio - clamoroso Nani : vuole già lasciare i biancocelesti! : La Lazio sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. I biancocelesti sono reduci da quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa League ma, a cominciare da lunedì, dalla sfida con il Verona, la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di tornare alla vittoria visto l’impegno non proibitivo. Nello spogliatoio però sembra essere scoppiato un nuovo caso, dopo quello legato a Felipe Anderson. Questa volta il protagonista ...

Calciomercato Lazio - Tare : «Felipe Anderson? Non ha chiesto la cessione» : ROMA - "Il caso Felipe Anderson ? Intanto chiarisco che non c'è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore. La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo conta più del singolo"...

Calciomercato Juventus - clamorosa rivelazione : “ecco chi potrebbe essere l’erede di Higuain” : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain è reduce dalla sua prima tripletta con la maglia della Juventus, realizzata contro il Sassuolo nel rotondo 7-0 dell’Allianz Stadium. Il ‘Pipita’ ora dovrà cercare di trascinare i bianconeri anche in Champions League con l’andata degli ottavi in programma sempre allo Stadium martedì 7 marzo contro il Tottenham. L’attaccante argentino, arrivato nell’estate 2016 per ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Luis Alberto : tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima nel monday night della 23^ giornata di Serie A contro il Genoa, la Lazio proverà a riscattarsi a cominciare dalla delicata del San Paolo che vedrà i biancocelesti impegnati con il Napoli. La squadra di Inzaghi d’altronde non può permettersi di perdere altri punti per mantenere il terzo posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. ...

Calciomercato Sampdoria - la rivelazione di Pradè : “ecco cosa abbiamo fatto a gennaio” : Calciomercato Sampdoria – Daniele Pradè, direttore generale della Sampdoria, ha commentato il punto ottenuto contro il Torino e ha fatto una rivelazione in merito al mercato di gennaio: “Un buon punto, che dà continuità e ce lo teniamo stretto. Non è stata la solita partita dal punto di vista qualitativo, ma la Sampdoria ha dimostrato di saper anche combattere. Domenica prossima con il Verona dovremo giocare con convinzione e ...

Calciomercato Napoli - la rivelazione di Vigorito : “Ciciretti? Ha firmato per gli azzurri ma…” : Calciomercato Napoli – Alla vigilia della sfida con il Napoli, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ai microfoni del quotidiano ‘Il Roma’ si è soffermato su Ciciretti facendo un’importante rivelazione: “Se ho parlato di Ciciretti col Napoli? Solo una volta, l’anno scorso. Giuntoli era al Vigorito, eravamo seduti accanto, gli chiesi: vi interessa Ciciretti? Lui mi rispose che era lì per Cragno. Da allora non ho ...

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : la Lazio ha preso Maloku dal Bayern Monaco : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:44:00 GMT)

Calciomercato Lazio - mossa di Tare per il futuro : arriva un talento dal Bayern Monaco : Calciomercato Lazio – La Lazio è attesa dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. I biancocelesti saranno di scena a San Siro questa sera, a tre giorni di distanza dalla gara di campionato che ha visto trionfare i rossoneri per 2-1. Per quanto riguarda il Calciomercato, in questa ultima giornata la dirigenza capitolina non ha praticamente nulla da fare. Il ds Tare ha però messo a segno un importante colpo per il futuro, ...