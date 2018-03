Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018 Che Tempo Che Fa 15 5%-13 5% | Storie Maledette in

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Furore 10% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 (6.8%) : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (6.8%) mentre Swat 1.666.000 (6.6%). Su ...

Domenica In Cristina Parodi dice gli Ascolti sono buoni : La presentatrice tv Cristina Parodi ha rilasciato un’intervista a “ Controluce”, una rubrica video di “Corriere.it”. Durante l’intervista la Parodi parte dalla politica, spiegando che “dalle urne esce un’Italia arrabbiata” e che “i social favoriscono l’odio”. Ma poi si parla anche del suo programma, e il suo punto di vista è davvero unico: “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”, ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti : Domenica Live ribatte Domenica In che cala - giù Che tempo che fa - Storie maledette al 7 - 5% : Ascolti tv di Domenica 11 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 11 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.930.000 spettatori (14,6% di share) e (13%) per Il Tavolo. Su Canale […] L'articolo Ascolti: Domenica Live ribatte Domenica In che cala, giù Che tempo che fa, Storie maledette al 7,5% proviene da Gossip e Tv.