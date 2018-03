Volley | Piacenza lotta coi denti ma in semifinale va Civitanova

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Volley Lube : regular season chiusa col 3-0 su Castellana - nei play off c'è Piacenza : Poi, a ribaltare completamente la situazione, arriva lo show al servizio di Tsvetan Sokolov , 5 ace nel parziale, 8 punti totali, sul quale i vice campioni del mondo, aiutati anche dagli errori in ...

Volley : Superlega - Perugia cade a Modena - Civitanova a Piacenza vince al tie break : I TABELLINI- TAIWAN EXCELLENCE LATINA - KIOENE PADOVA 2-3 , 20-25, 25-22, 25-22, 17-25, 11-15, TAIWAN EXCELLENCE LATINA: Sottile 1, Maruotti 17, Rossi 8, Starovic 15, Savani 18, Le Goff 5, De Angelis ,...

Volley SuperLega Biosi Indexa Sora - domani trasferta a Piacenza. Differita su RaiSport : ... ma la contemporanea disputa della finale di coppa Italia di Volley femminile e di basket maschile ha fatto sì che sia possibile vederla in diretta streaming sul link www.RaiSport.rai.it/dl/RaiSport/...

Volley : Superlega - Piacenza vince a Milano al tie break : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - WIXO LPR Piacenza 2-3 (25-23, 25-22, 20-25, 26-28, 11-15) REVIVRE Milano: Sbertoli 1, Klinkenberg 12, Averill 6, Tondo 11, Cebulj 28, Piano 13, Piccinelli (L), Schott 6, ...

Volley - SuperLega 2018 – Rimontone di Piacenza a Milano! Fei trascina i Lupi al tie-break - vittoria da playoff : Piacenza ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 22-25; 25-20; 28-26; 15-11) nel secondo anticipo della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si trattava di uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. Rimonta pazzesca dei Lupi sul campo dei meneghini che, avanti 2-0, hanno subito il recupero degli emiliani con conseguente sorpasso in classifica generale (sesto posto in attesa del match di Padova). I biancorossi sono ...

Volley : Superlega - Perugia vince a Milano - Civitanova supera Latina - Modena cade a Piacenza : IL PROSSIMO TURNO- 14/1/2018 Ore: 18.00- Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport; Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia Si gioca il 13/01/2018 Ore 20.30 ; Azimut Modena-Calzedonia ...

Volley - SuperLega 2018 – 17^ giornata : Perugia batte Milano - Civitanova risponde con Latina. Modena perde a Piacenza! : Serata caldissima per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile è sceso in campo per la 17^ giornata che però si completerà soltanto tra domani (Verona sfiderà Padova) e il 24 gennaio quando Trento recupererà il proprio match contro Castellana Grotte. Perugia si conferma in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lube grazie al sofferto successo sul campo di Milano. I Block Devils hanno davvero sudato le ...

Volley - è ancora Perugia da battaglia! Arrivano altri tre punti nella sfida con Piacenza! : Perugia " Con il cuore, con la determinazione, con la qualità dei suoi tanti campioni, con la spinta del solito fenomenale PalaEvangelisti. Con tutte queste armi la Sir Safety Conad Perugia bissa il 3-...