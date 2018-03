Icardi | “mister ci ha provocato e noi abbiamo risposto”

calcioweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) “Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli. Oggi dovevamo fare noi il Napoli della situazione,avuto il giusto approccio dal primo minuto e dal risultato si è visto. Pungolati dalle parole di Spalletti? La qualità si è vista in questo match, poi possiamo sempre migliorare. Il mister sa gestire questi momenti, ci haun po’ marisposto”. Lo dice Mauroai microfoni di Premium Sport dopo avere messo la sua firma con quattro gol alla vittoria dell’Inter sul campo della Sampdoria per 5-0. Il bomber argentino ha raggiunto quota 103 gol in serie A nello dove ha esordito: “Sono contento per questo traguardo, non me l’aspettavo. Pensavo di farne uno o al massimo due ma non quattro. In questo stadio ho fatto il primo gol in Serie A e avevo anche già fatto un poker. Si vede -conclude- che era ...